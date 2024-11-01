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Si les défis auxquels font face les équipes soignantes des diverses spécialités cliniques sont tous différents, celles-ci partagent un objectif commun : dispenser des soins de meilleure qualité, plus efficacement afin d’améliorer l’expérience patient et le pronostic vital. Nous partageons avec vous notre vision novatrice, notre vaste expertise clinique, nos solutions pratiques et notre perception générale de l’avenir du secteur médical. Découvrez ci-dessous notre vision des différentes spécialités cliniques.
Comprendre vos défis et vos opportunités n’est qu’une facette de notre engagement. Ensemble, créons un avenir meilleur.
Si les défis auxquels font face les équipes soignantes des diverses spécialités cliniques sont tous différents, celles-ci partagent un objectif commun : dispenser des soins de meilleure qualité, plus efficacement afin d’améliorer l’expérience patient et le pronostic vital. Nous partageons avec vous notre vision novatrice, notre vaste expertise clinique, nos solutions pratiques et notre perception générale de l’avenir du secteur médical.
Découvrez ci-dessous notre vision des différentes spécialités cliniques.
Les procédures cliniques évoluent et s’améliorent, tout comme la prise en charge des patients, notamment en termes de lieu et de technologie. Les innovations technologiques et les évolutions démographiques sont des défis quotidiens pour les équipes soignantes qui doivent trouver de nouvelles solutions afin de dispenser des soins de qualité de la meilleure façon possible.
Garantir la prise en charge en dehors de l’hôpital (à domicile, sur le terrain ou même via un appareil mobile) fait désormais partie du quotidien de nombreux professionnels de santé et établissements hospitaliers.
Nous vous apportons notre connaissance approfondie de ce paysage médical en pleine mutation et travaillons à vos côtés pour mettre au point des solutions qui font véritablement la différence.
Découvrez notre vision ci-dessous.
Les procédures cliniques évoluent et s’améliorent, tout comme la prise en charge des patients, notamment en termes de lieu et de technologie. Les innovations technologiques et les évolutions démographiques sont des défis quotidiens pour les équipes soignantes qui doivent trouver de nouvelles solutions afin de dispenser des soins de qualité de la meilleure façon possible.
Les sucettes pour nourrissons sont des dispositifs médicaux de classe I, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié British Standards Institution. Elles sont destinées à apaiser et favoriser l’apprentissage de la succion des nourrissons. Les actes effectués avec les sucettes pour nourrissons sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
« La salle interventionnelle Allura Clarity est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par les organismes Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée au traitement de maladies cardiovasculaires. La salle interventionnelle Allura en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. »
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