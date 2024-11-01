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Spécialités cliniques

 

Si les défis auxquels font face les équipes soignantes des diverses spécialités cliniques sont tous différents, celles-ci partagent un objectif commun : dispenser des soins de meilleure qualité, plus efficacement afin d’améliorer l’expérience patient et le pronostic vital. Nous partageons avec vous notre vision novatrice, notre vaste expertise clinique, nos solutions pratiques et notre perception générale de l’avenir du secteur médical.

Comprendre vos défis et vos opportunités n’est qu’une facette de notre engagement. Ensemble, créons un avenir meilleur.

 

Découvrez ci-dessous notre vision des différentes spécialités cliniques.

Spécialités non cliniques

 

Les procédures cliniques évoluent et s’améliorent, tout comme la prise en charge des patients, notamment en termes de lieu et de technologie. Les innovations technologiques et les évolutions démographiques sont des défis quotidiens pour les équipes soignantes qui doivent trouver de nouvelles solutions afin de dispenser des soins de qualité de la meilleure façon possible.

Garantir la prise en charge en dehors de l’hôpital (à domicile, sur le terrain ou même via un appareil mobile) fait désormais partie du quotidien de nombreux professionnels de santé et établissements hospitaliers.

Nous vous apportons notre connaissance approfondie de ce paysage médical en pleine mutation et travaillons à vos côtés pour mettre au point des solutions qui font véritablement la différence.

Découvrez notre vision ci-dessous.

Les sucettes pour nourrissons sont des dispositifs médicaux de classe I, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié British Standards Institution. Elles sont destinées à apaiser et favoriser l’apprentissage de la succion des nourrissons. Les actes effectués avec les sucettes pour nourrissons sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

« La salle interventionnelle Allura Clarity est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par les organismes Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée au traitement de maladies cardiovasculaires. La salle interventionnelle Allura en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. »  

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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