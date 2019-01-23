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Philips Sonicare DiamondCleanBrosse à dents sonique électrique

HX9372/10

4.2

| (6) Critiques | 83% recommandent ce produit

Des dents plus saines, plus blanches, pour la vie

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La meilleure brosse à dents sonique blanchissante Philips Sonicare

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  • 5 modes

  • 3 têtes de brosse

  • Verre chargeur, étui de transport

  • avec mode de nettoyage en profondeur

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*

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Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

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Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

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Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

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4.2

sur 5

6

Critiques

83%

recommandent ce produit

3
2

23/01/2019

Canada

Canada

Très bon produit

Depuis que je l’utilise j’ai beaucoup moins de tartre et j’ai les dents plus douces

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique

15/08/2018

Canada

Canada

Great product!

I never liked electric toothbrushes but this one's performance is great. It's well worth the money.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique

04/04/2018

Canada

Canada

Sur ce produit on y retrouve plusieurs fonctions

J’aime ce produit car la brosse à dents est comme une brosse à dent manuelle, elle est faite sur le long.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9362/10 Brosse à dents sonique électrique

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard