Garantie de 2 ans
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Des dents plus saines, plus blanches, pour la vie
Toute l'efficacité de blanchiment Philips Sonicare concentrée dans notre brosse à dents électrique la plus élégante. Choisissez Philips Sonicare!
5 modes
3 têtes de brosse
Verre chargeur, étui de transport
avec mode de nettoyage en profondeur
Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
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4.2
sur 5
6
Critiques
83%
recommandent ce produit
Chantal13
23/01/2019
Canada
Très bon produit
Depuis que je l’utilise j’ai beaucoup moins de tartre et j’ai les dents plus douces
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique
Philpigeon
15/08/2018
Canada
Great product!
I never liked electric toothbrushes but this one's performance is great. It's well worth the money.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9352/10 Brosse à dents sonique électrique
Clauclau
04/04/2018
Canada
Sur ce produit on y retrouve plusieurs fonctions
J’aime ce produit car la brosse à dents est comme une brosse à dent manuelle, elle est faite sur le long.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9362/10 Brosse à dents sonique électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9362/10 Brosse à dents sonique électrique
calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard