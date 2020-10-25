Garantie de 2 ans
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Soutien
HX9372/10
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Puis-je interrompre ma brosse à dents Philips DiamondClean en cours d'utilisation ?
Ai-je besoin du verre et du chargeur pour recharger la brosse DiamondClean ?
La vitesse de la brosse à dents Philips Sonicare peut-elle nuire à mes gencives ?
Quelle est la garantie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Ma brosse à dents Philips Sonicare est-elle sans danger pour les enfants ?
Puis-je laisser ma brosse à dents Philips Sonicare sur le chargeur ?
Puis-je recharger deux brosses à dents DiamondClean dans 1 verre ?
Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Ma brosse à dents Philips Sonicare est-elle étanche ?
Puis-je utiliser le chargeur de mon Philips Sonicare AirFloss pour charger ma brosse à dents ?
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Où acheter des accessoires pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare sous la douche ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment charger ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment modifier le réglage d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Quels modes de brossage la brosse à dents Philips Sonicare offre-t-elle ?
Puis-je utiliser mon chargeur Philips Sonicare avec d'autres brosses à dents ?
Comment modifier les modes ou les réglages d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare
Comment recalibrer les réglages du capteur de pression de la brosse à dents Philips Sonicare
Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean ne se charge pas
La batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean se vide rapidement
Ma brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean ne s'allume pas
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.
Ma brosse à dents Philips Sonicare fait trop de bruit.