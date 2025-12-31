Garantie de 2 ans
HX6072/62
Lot de 2
Taille compacte
Clipsable
Nettoyage optimal, dents plus blanches
La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonique inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonique produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.
Notation globale
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle