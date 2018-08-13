Garantie de 2 ans
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SCF693/37
Alternance facile avec l'allaitement au sein
Notre nouveau biberon rend l'allaitement au biberon plus naturel pour bébé et pour vous. La nouvelle tétine présente une conception à alvéoles novatrice pour offrir une tétée aussi naturelle qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre allaitement au sein et au biberon pour votre bébé.
3 biberons
260 ml (9 oz)
Tétine à débit lent
1 mois et plus
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
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Récompenses
3.0
sur 5
2
Critiques
CThompson
13/08/2018
Canada
Bébé adore
De loin la meilleure de toutes celles que j'ai utilisé! Bébé l'adore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Natural baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF693/17 Natural baby bottle
fdeschatelets
07/01/2018
Canada
certaine pièce on fondu
certaine pièce on fondu lors de la première stérilisation
Cet avis a été rédigé pour SCF644/47 Natural baby bottle
Cet avis a été rédigé pour SCF644/47 Natural baby bottle
BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011