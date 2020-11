Séchage propre et ordonné

Le plateau de séchage Philips Avent a été imaginé pour faire sécher les biberons et accessoires de bébé de façon propre et ordonnée. Grâce à sa conception flexible, son plateau égouttoir amovible et ses dimensions permettant d'accueillir n'importe quelle taille de biberon, il répondra à tous vos besoins quotidiens de séchage. Voir tous les avantages