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Salle hybride

Salle hybride Philips

Procédures avancées avec votre processus de travail optimal

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    Dans le paysage changeant du système de santé, la salle hybride ouvre la voie à de nouvelles procédures dans un environnement conçu pour prendre en charge des interventions ouvertes et peu invasives. La salle hybride Philips est la seule solution développée pour s’adapter à la méthode de travail préférée d’un large éventail d’équipes soignantes.

    Icône de salle hybride

    Une suite innovante avec laquelle tout le monde veut travailler

    Des soins cliniques d’excellence dans un environnement sûr

    Les chirurgiens et les médecins interventionnels peuvent obtenir de nouvelles informations pour améliorer la prise en charge des patients grâce au guidage par imagerie 2D et 3D leader du Marché, au contrôle strict des infections et aux mesures de gestion de dose de rayonnement.

    Le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion est au cœur de votre salle hybride avancée, ce qui permet aux équipes soignantes d’exploiter facilement et intuitivement une multitude de capacités cliniques. Nos suites cliniques offrent une gamme flexible de technologies, d’appareils et de services intégrés pour les procédures cardiaques, vasculaires, pulmonaires, neurologiques et rachidiennes réalisées dans votre salle hybride.

    Flexibilité, efficacité et facilité d’utilisation optimales    

    Bénéficiez d’une liberté totale pour que les équipes multidisciplinaires puissent travailler dans leurs positions préférées grâce aux options uniques de statif FlexMove et FlexArm installées au plafond. Idéal pour une utilisation polyvalente de la pièce.

    La commande latérale de la table et les cartes de procédure consultables en un seul clic permettent d’accroitre l’efficacité des procédures. Le patient est totalement accessible, depuis n’importe quel endroit. Si nécessaire, le système d’imagerie peut être facilement éloigné de la table.

    L’interface utilisateur intuitive Azurion est plus facile d’utilisation et offre plus de contrôle. L’Azurion1 et le FlexArm2 excellent en termes de confort d’utilisation. Ils ont obtenu les notes de 89 et 92 sur l’échelle System Usability Scale (échelle de convivialité du système).

    Avec le système Azurion, nous serons en mesure de prendre en charge la chirurgie traditionnelle, mais aussi de bénéficier de toutes les technologies qui pourraient émerger à l’avenir. Nos trois salles d’opération hybrides Philips nous accompagneront au cours des années à venir."

    Amy Bush

    Vice-présidente, opérations cliniques, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, Virginie-Occidentale, États-Unis

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    Références

    1 Étude de simulation Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur.

    2 Étude de simulation FlexArm, 4522 991 40161 * JAN 2019. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur.

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