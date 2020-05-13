Dans le paysage changeant du système de santé, la salle hybride ouvre la voie à de nouvelles procédures dans un environnement conçu pour prendre en charge des interventions ouvertes et peu invasives. La salle hybride Philips est la seule solution développée pour s’adapter à la méthode de travail préférée d’un large éventail d’équipes soignantes.
Les chirurgiens et les médecins interventionnels peuvent obtenir de nouvelles informations pour améliorer la prise en charge des patients grâce au guidage par imagerie 2D et 3D leader du Marché, au contrôle strict des infections et aux mesures de gestion de dose de rayonnement.
Le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion est au cœur de votre salle hybride avancée, ce qui permet aux équipes soignantes d’exploiter facilement et intuitivement une multitude de capacités cliniques. Nos suites cliniques offrent une gamme flexible de technologies, d’appareils et de services intégrés pour les procédures cardiaques, vasculaires, pulmonaires, neurologiques et rachidiennes réalisées dans votre salle hybride.
Avec le système Azurion, nous serons en mesure de prendre en charge la chirurgie traditionnelle, mais aussi de bénéficier de toutes les technologies qui pourraient émerger à l’avenir. Nos trois salles d’opération hybrides Philips nous accompagneront au cours des années à venir."
Amy Bush
Vice-présidente, opérations cliniques, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, Virginie-Occidentale, États-Unis
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Références
1 Étude de simulation Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur. 2 Étude de simulation FlexArm, 4522 991 40161 * JAN 2019. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur.
1 Étude de simulation Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur.
2 Étude de simulation FlexArm, 4522 991 40161 * JAN 2019. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur.
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