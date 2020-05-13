Salle hybride

1 Étude de simulation Azurion, 4522 991 28911 * JUL 2017. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur. 2 Étude de simulation FlexArm, 4522 991 40161 * JAN 2019. Les résultats de l’étude ont été vérifiés et supervisés par Use-Lab GmbH, une société indépendante de conseils en ingénierie et de conception d'interface utilisateur.

