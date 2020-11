Avec l’équipement et l’aide adaptés, sauver une vie est à la portée de tous. En cas d’urgence cardiaque, nos DAE (défibrillateurs automatisés externes) et l’approche «Life Guidance» vous guident rapidement et simplement à chaque étape du processus de défibrillation, tel un coach personnel. Une voix calme et claire vous donne des instructions précises et les adapte à votre progression. De plus, ses capteurs intelligents analysent le rythme cardiaque afin de délivrer automatiquement et au bon moment la thérapie la plus appropriée à chaque personne, en fonction de son sexe et de son âge.

Les DAE Philips et l’approche “Life Guidance” (approche didactique de la défibrillation pour le secouriste et personnalisée pour le patient) vous apportent la confiance nécessaire pour agir rapidement et efficacement, et ainsi sauver des vies.