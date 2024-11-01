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Similaire au défibrillateur HeartStart HS1 pour améliorer la formation
Entraînez-vous comme si une vie en dépendait. Les instructions sonores claires et énoncées d’une voix calme correspondent à celles du défibrillateur HeartStart HS1. L’appareil de formation a le même aspect que le vrai défibrillateur, mais est toutefois suffisamment différent pour éviter une utilisation involontaire en situation d’urgence.
Similaire au défibrillateur HeartStart HS1 pour améliorer la formation
Entraînez-vous comme si une vie en dépendait. Les instructions sonores claires et énoncées d’une voix calme correspondent à celles du défibrillateur HeartStart HS1. L’appareil de formation a le même aspect que le vrai défibrillateur, mais est toutefois suffisamment différent pour éviter une utilisation involontaire en situation d’urgence.
Similaire au défibrillateur HeartStart HS1 pour améliorer la formation
Entraînez-vous comme si une vie en dépendait. Les instructions sonores claires et énoncées d’une voix calme correspondent à celles du défibrillateur HeartStart HS1. L’appareil de formation a le même aspect que le vrai défibrillateur, mais est toutefois suffisamment différent pour éviter une utilisation involontaire en situation d’urgence.
Des options de configuration des instructions
Des options de configuration des instructions pour une formation réaliste
Utilisé avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, il permet au formateur de donner des conseils sur le positionnement des électrodes, offrant ainsi une formation plus réaliste. Adapté à la formation pour des patients adultes et enfants/nourrissons.
Des options de configuration des instructions pour une formation réaliste
Utilisé avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, il permet au formateur de donner des conseils sur le positionnement des électrodes, offrant ainsi une formation plus réaliste. Adapté à la formation pour des patients adultes et enfants/nourrissons.
Des options de configuration des instructions pour une formation réaliste
Utilisé avec des adaptateurs d’électrodes internes et externes, il permet au formateur de donner des conseils sur le positionnement des électrodes, offrant ainsi une formation plus réaliste. Adapté à la formation pour des patients adultes et enfants/nourrissons.
Des scénarios réalistes
Des scénarios réalistes pour préparer aux situations réelles
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE en conditions réelles. Une aide à la RCP pour les adultes et les enfants/nourrissons est incluse.
Des scénarios réalistes pour préparer aux situations réelles
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE en conditions réelles. Une aide à la RCP pour les adultes et les enfants/nourrissons est incluse.
Des scénarios réalistes pour préparer aux situations réelles
Des scénarios d’arrêts cardio-respiratoires préconfigurés simulent le fonctionnement du DAE en conditions réelles. Une aide à la RCP pour les adultes et les enfants/nourrissons est incluse.
Électrodes de formation réutilisables
Des électrodes de formation réutilisables pour un apprentissage rapide et facile
Les électrodes de formation ont le même aspect que les électrodes de défibrillation afin d’offrir une simulation réaliste, mais elles sont toutefois suffisamment différentes pour éviter une utilisation involontaire en situation d’urgence. Le changement entre les cartouches d’électrodes pour adultes et celles pour nourrissons/enfants est facile et les électrodes sont réutilisables.
Des électrodes de formation réutilisables pour un apprentissage rapide et facile
Les électrodes de formation ont le même aspect que les électrodes de défibrillation afin d’offrir une simulation réaliste, mais elles sont toutefois suffisamment différentes pour éviter une utilisation involontaire en situation d’urgence. Le changement entre les cartouches d’électrodes pour adultes et celles pour nourrissons/enfants est facile et les électrodes sont réutilisables.
Des électrodes de formation réutilisables pour un apprentissage rapide et facile
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Similaire au défibrillateur HeartStart HS1 pour améliorer la formation
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Des options de configuration des instructions
Des options de configuration des instructions pour une formation réaliste
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Des scénarios réalistes
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Électrodes de formation réutilisables
Des électrodes de formation réutilisables pour un apprentissage rapide et facile
Les électrodes de formation ont le même aspect que les électrodes de défibrillation afin d’offrir une simulation réaliste, mais elles sont toutefois suffisamment différentes pour éviter une utilisation involontaire en situation d’urgence. Le changement entre les cartouches d’électrodes pour adultes et celles pour nourrissons/enfants est facile et les électrodes sont réutilisables.
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Des électrodes de formation réutilisables pour un apprentissage rapide et facile
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Fiche technique
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Piles
4 de type AA
Contenu du kit
Le défibrillateur de formation HeartStart est fourni avec une mallette de transport en nylon, un jeu d’électrodes de formation pour adultes et un adaptateur externe pour mannequin standard.
Protocole
0,9 kg avec les piles
lb
Dimensions
7,1 x 21 x 21 (H x L x P) centimètres
Poids
0,9 kg avec les piles
Scénarios d’intervention
Huit scénarios préconfigurés basés sur des scénarios d’intervention courants
Scénarios d’intervention
Huit scénarios préconfigurés basés sur des scénarios de formation courants
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Piles
4 de type AA
Contenu du kit
Le défibrillateur de formation HeartStart est fourni avec une mallette de transport en nylon, un jeu d’électrodes de formation pour adultes et un adaptateur externe pour mannequin standard.
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