Des électrodes de formation réutilisables pour un apprentissage rapide et facile

Les électrodes de formation ont le même aspect que les électrodes de défibrillation afin d’offrir une simulation réaliste, mais elles sont toutefois suffisamment différentes pour éviter une utilisation involontaire en situation d’urgence. Le changement entre les cartouches d’électrodes pour adultes et celles pour nourrissons/enfants est facile et les électrodes sont réutilisables.