Tableau de bord personnalisable

Obtenez des informations claires sur l’état de préparation de votre flotte d’appareils HeartStart Intrepid. Les données des auto-tests horaires, quotidiens et hebdomadaires de chaque appareil sont transmises à votre tableau de bord, que vous pouvez consulter via un navigateur Web et personnaliser pour une consultation pratique et une planification efficace de la maintenance des appareils. Cela comprend la possibilité de consulter l’historique des notes d’inspection et de planifier les inspections et les étalonnages CO2fe.