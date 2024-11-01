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Advanced Image Insights

Une solution multimodalité et multifournisseur dédiée aux établissements pour l’analyse des images

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Philips Advanced Image Insights est une solution gérée basée sur le cloud, conçue pour prendre en charge l’analyse d’images à l’échelle d’un établissement dans diverses spécialités cliniques et modalités d’imagerie. Elle permet aux professionnels de santé d’accéder aux fonctionnalités d’analyse d’images où qu’ils se trouvent et à tout moment, tout en s’intégrant aux processus de travail cliniques existants et en favorisant la standardisation des processus. Disponible en tant que logiciel-service (solution Saas - Software as a Service) géré par Philips, Advanced Image Insights sur HealthSuite constitue une plate-forme unique d’analyse d’images basée sur l’IA, offrant une évolutivité à l’échelle de l’établissement.

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Caractéristiques
Analyse unifiée et avancée des images basée sur l’IA
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Accédez, à partir d’une plate-forme unique, à une gamme croissante d’applications d’analyse d’images développées par Philips et des fournisseurs tiers. Des outils de visualisation avancée et des applications basées sur l’IA sont disponibles dans un environnement unifié à l’échelle de l’établissement, conçu pour prendre en charge plusieurs modalités d’imagerie et spécialités cliniques.

Analyse unifiée et avancée des images basée sur l’IA

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Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants
Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants

Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants

Advanced Image Insights est conçu pour s’intégrer aux écosystèmes et processus de travail d’imagerie existants. Son système d’orchestration des processus de travail permet d’acheminer les examens, de coordonner l’exécution des applications et de restituer les résultats dans les environnements cliniques existants, contribuant ainsi à une expérience utilisateur homogène sur l’ensemble des sites.

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Advanced Image Insights est conçu pour s’intégrer aux écosystèmes et processus de travail d’imagerie existants. Son système d’orchestration des processus de travail permet d’acheminer les examens, de coordonner l’exécution des applications et de restituer les résultats dans les environnements cliniques existants, contribuant ainsi à une expérience utilisateur homogène sur l’ensemble des sites.

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Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native

Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native

Philips Advanced Image Insights est une solution logiciel-service (SaaS) gérée, hébergée sur l’infrastructure cloud AWS, qui permet d’accéder à des fonctionnalités d’analyse d’images avancées, où que vous soyez et à tout moment. La plate-forme intègre des fonctionnalités de connectivité sur le cloud, d’intégration aux systèmes d’imagerie de l’établissement, de gestion des identités et des accès, ainsi que de supervision des services et des opérations gérées. Son architecture basée sur le cloud permet d’accéder aux nouvelles fonctionnalités d’IA, d’analyse et de recherche au fur et à mesure de leur disponibilité. La confidentialité et la sécurité sont intégrées dès la conception, ce qui permet aux établissements de santé de satisfaire aux exigences règlementaires en vigueur dans leur région.

Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native

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Des opérations logiciel-service (SaaS) gérées par Philips
Des opérations logiciel-service (SaaS) gérées par Philips

Des opérations logiciel-service (SaaS) gérées par Philips

Dans le cadre de son contrat de services, Philips gère les opérations d’infrastructure, la maintenance des logiciels et les mises à jour des plates-formes, permettant ainsi aux établissements de santé d’alléger la charge de travail pesant sur leurs équipes informatiques internes. Cette approche logiciel-service (SaaS) gérée simplifie l’administration de la plate-forme tout en renforçant la gestion de la sécurité grâce au déploiement automatisé des correctifs et à des mises à jour planifiées.

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Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
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Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie

Conçu pour favoriser la mise en œuvre des stratégies d’imagerie à l’échelle des établissements, Advanced Image Insights fournit une infrastructure standardisée facilitant l’intégration des applications, des utilisateurs et des sites. Grâce à une approche modulaire, les établissements peuvent étendre les fonctionnalités au fil du temps en fonction de leurs priorités opérationnelles et cliniques, tout en maitrisant le coût de propriété total.

Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie

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  • Analyse unifiée et avancée des images basée sur l’IA
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