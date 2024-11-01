Critères de recherche
Philips Advanced Image Insights est une solution gérée basée sur le cloud, conçue pour prendre en charge l’analyse d’images à l’échelle d’un établissement dans diverses spécialités cliniques et modalités d’imagerie. Elle permet aux professionnels de santé d’accéder aux fonctionnalités d’analyse d’images où qu’ils se trouvent et à tout moment, tout en s’intégrant aux processus de travail cliniques existants et en favorisant la standardisation des processus. Disponible en tant que logiciel-service (solution Saas - Software as a Service) géré par Philips, Advanced Image Insights sur HealthSuite constitue une plate-forme unique d’analyse d’images basée sur l’IA, offrant une évolutivité à l’échelle de l’établissement.
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Analyse unifiée et avancée des images basée sur l’IA
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Analyse unifiée et avancée des images basée sur l’IA
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Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants
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Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants
Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants
Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
Des opérations logiciel-service (SaaS) gérées par Philips
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Des opérations logiciel-service (SaaS) gérées par Philips
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Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
Analyse unifiée et avancée des images basée sur l’IA
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Analyse unifiée et avancée des images basée sur l’IA
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Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants
Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants
Orchestration des processus de travail au sein des environnements cliniques existants
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Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
Plate-forme d’imagerie professionnelle cloud-native
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Des opérations logiciel-service (SaaS) gérées par Philips
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Des opérations logiciel-service (SaaS) gérées par Philips
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Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
Une plate-forme évolutive au service de l’imagerie
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