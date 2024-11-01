Le jeu de fils d’électrodes ECG 12 dérivations à utilisation multipatient (AAMI) Philips référence 989803180121 est conçu pour être utilisé avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i. Il vous permet d’effectuer les mesures diagnostiques voulues, lorsque vous en avez besoin. Longueur – Standard : 1,05 mètre.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Dispositif dédié au diagnostic et au monitorage.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de diagnostics, d’évaluations des risques et de pronostics de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents médicaux de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés pour surveiller les patients ayant fait un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de diagnostics, d’évaluations des risques et de pronostics de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents médicaux de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés pour surveiller les patients ayant fait un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de diagnostics, d’évaluations des risques et de pronostics de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents médicaux de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés pour surveiller les patients ayant fait un infarctus du myocarde.
Produit sécurisé.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Modèle de câble blindé
La conception des jeux de fils d’électrodes ECG Philips vous permet d’obtenir des signaux clairs. Les blindages internes des connecteurs et des fils réduisent le bruit électrique et les artefacts de mouvement. Résultat : il y a très peu d’interférences électriques. Ainsi, le clinicien obtient un signal clair et facile à interpréter, qui lui est utile pour poser un diagnostic.
Dispositif dédié au diagnostic et au monitorage.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de diagnostics, d’évaluations des risques et de pronostics de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents médicaux de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés pour surveiller les patients ayant fait un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de diagnostics, d’évaluations des risques et de pronostics de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents médicaux de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés pour surveiller les patients ayant fait un infarctus du myocarde.
Compatible avec le système d’épreuve d’effort Philips ST80i.
Nos câbles ECG 12 dérivations sont compatibles avec le système d’épreuve d’effort Philips St80i. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre de diagnostics, d’évaluations des risques et de pronostics de maladies coronariennes chez les patients présentant des symptômes ou des antécédents médicaux de maladies coronariennes. Ils sont également utilisés pour surveiller les patients ayant fait un infarctus du myocarde.
Produit sécurisé.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Sécurité intégrée.
Notre gamme de câbles ECG offre une sécurité optimale à tous les niveaux. Par exemple, un connecteur de sécurité électrique est inclus sur tous les fils d’électrodes et câbles patient, évitant ainsi tout contact électrique accidentel.
Fiche technique
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Dérivations
12
Codage couleur
AAMI
Longueur
Standard : 1,05 mètre
Type de connecteur
Terminaison à pince
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
ST80i : 860343, 860351
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Non
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 jeu de fils d’électrodes
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
40420A
Approuvé par la FDA
Oui
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.