Sonde de température œsophagienne/rectale 9 French à usage unique pour une surveillance continue et stérile. Destinée aux patients adultes et pédiatriques. La sonde est conçue pour être utilisée avec des câbles d’interface approuvés par DeRoyal. L’utilisation d’un câble non compatible peut affecter les performances. Longueur totale : 70 cm. 1 boîte = 50 sondes.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
|Type de patient
|
|Site d’application
|
|Taille du capteur
|
|Longueur du câble
|
|Compatibilité
|
|Conditionnement
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Type de patient
|
|Remplace la référence
|
|Durée de conservation
|
|Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
|
|Sans DEHP
|
|Compatible avec l’équipement Philips
|
|Compatible avec les consommables Philips
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Stérile ou non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
|Certification CE
|
|Type de patient
|
|Site d’application
|
|Conditionnement
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Type de patient
|
|Site d’application
|
|Taille du capteur
|
|Longueur du câble
|
|Compatibilité
|
|Conditionnement
|
|À usage unique ou réutilisable
|
|Type de patient
|
|Remplace la référence
|
|Durée de conservation
|
|Utilisation avec des produits autres que ceux de Philips
|
|Sans DEHP
|
|Compatible avec l’équipement Philips
|
|Compatible avec les consommables Philips
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Stérile ou non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
|Certification CE
|
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.