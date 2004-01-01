Dispositif de balayage de pathologie SG60 Dispositif de balayage de pathologie entièrement automatisé

Le dispositif de balayage SG60 est conçu pour s’adapter aux besoins des laboratoires avec un processus de travail rationalisé et devant numériser des petits lots de lames pour atteindre l’efficacité opérationnelle et raccourcir les délais d’exécution en numérisant des lots en parallèle. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le dispositif de balayage SG60 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation quotidienne et au sein de réseaux de pathologie intégrés. Le dispositif de balayage de pathologie SGi*, équipé d’une sortie DICOM JPEG et JPEG XL native et configurable, contribue à réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité diagnostique, permettant ainsi des économies de stockage significatives et une amélioration des performances.