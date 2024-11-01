Jusqu’à aujourd’hui, les concentrateurs d’oxygène se ressemblaient tous : lourds, encombrants, bruyants ou nécessitant beaucoup d’entretien. Avec son design unique, le concentrateur d’oxygène fixe EverFlo de Respironics change la donne en répondant aux besoins des prestataires de soins à domicile et aux attentes des patients.
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Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Léger et manœuvrable
Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Léger et manœuvrable
Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Design compact
Design compact loin du dispositif médical traditionnel
Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.
Design compact loin du dispositif médical traditionnel
Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.
Design compact loin du dispositif médical traditionnel
Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.
Gamme Right Fit
Gamme Right Fit au service des besoins des patients
EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.
Gamme Right Fit au service des besoins des patients
EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.
Gamme Right Fit au service des besoins des patients
EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.
Maintenance réduite
Entretien minimal pour des coûts de service réduits
Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Entretien minimal pour des coûts de service réduits
Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Entretien minimal pour des coûts de service réduits
Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Consommation électrique moindre
Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits
Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits
Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits
Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire
La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire
La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire
La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Indicateur de pureté de l’oxygène en option
Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité
EverFlo est disponible avec ou sans indicateur de pureté de l’oxygène. Cet indicateur (indicateur du pourcentage d’oxygène) mesure par ultrasons le débit d’oxygène afin de donner une indication sur sa pureté.
Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité
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Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité
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Débitmètre encastré
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Canule en métal durable
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Léger et manœuvrable
Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Léger et manœuvrable
Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Design compact
Design compact loin du dispositif médical traditionnel
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Design compact loin du dispositif médical traditionnel
Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.
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Gamme Right Fit
Gamme Right Fit au service des besoins des patients
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Gamme Right Fit au service des besoins des patients
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Maintenance réduite
Entretien minimal pour des coûts de service réduits
Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Entretien minimal pour des coûts de service réduits
Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
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Consommation électrique moindre
Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits
Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits
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Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits
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Plate-forme pour bouteille d’humidificateur
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire
La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire
La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
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Indicateur de pureté de l’oxygène en option
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Débitmètre encastré
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Canule en métal durable
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
Fiche technique
Système général
Système général
Dimensions
58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x L x P)
Tension d’entrée
120 +/-10 % Vca
Niveaux d’alarme de l’indicateur du pourcentage d’oxygène
Faible niveau d’oxygène (82 %) et très faible niveau d’oxygène (70 %)
Niveaux d’alarme de l’indicateur du pourcentage d’oxygène
Faible niveau d’oxygène (82 %) et très faible niveau d’oxygène (70 %)
Consommation électrique moyenne
350
W
Fréquence d’entrée
60
Hz
Concentration d’oxygène* (à 5 l/min)
93 +/- 3
%
Débit (en litres)
0,5 à 5
l/min
Poids
14 kg
Pression de sortie
5,5
PSI
Température de fonctionnement
12 °C à 32 °C
Niveau sonore
45 (valeur type)
dB
Humidité de stockage/transport
-34 °C à 71 °C, jusqu’à 95 % d’humidité relative
Humidité de fonctionnement
Jusqu’à 95
%
Altitude de fonctionnement
0 à 2 286 m
L’utilisation du dispositif hors des valeurs de tension, de débit, de température, d’humidité et/ou d’altitude spécifiées peut diminuer les niveaux de concentration d’oxygène.
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