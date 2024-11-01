FR
EN

Critères de recherche

EverFlo

Système d’oxygène à domicile

Jusqu’à aujourd’hui, les concentrateurs d’oxygène se ressemblaient tous : lourds, encombrants, bruyants ou nécessitant beaucoup d’entretien. Avec son design unique, le concentrateur d’oxygène fixe EverFlo de Respironics change la donne en répondant aux besoins des prestataires de soins à domicile et aux attentes des patients.

Contactez nous
Caractéristiques
Légèreté

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Design compact

Design compact loin du dispositif médical traditionnel

Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.

Design compact loin du dispositif médical traditionnel

Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.

Design compact loin du dispositif médical traditionnel

Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.
Gamme Right Fit

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.
Maintenance réduite

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Consommation électrique moindre

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Indicateur de pureté de l’oxygène en option

Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité

EverFlo est disponible avec ou sans indicateur de pureté de l’oxygène. Cet indicateur (indicateur du pourcentage d’oxygène) mesure par ultrasons le débit d’oxygène afin de donner une indication sur sa pureté.

Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité

EverFlo est disponible avec ou sans indicateur de pureté de l’oxygène. Cet indicateur (indicateur du pourcentage d’oxygène) mesure par ultrasons le débit d’oxygène afin de donner une indication sur sa pureté.

Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité

EverFlo est disponible avec ou sans indicateur de pureté de l’oxygène. Cet indicateur (indicateur du pourcentage d’oxygène) mesure par ultrasons le débit d’oxygène afin de donner une indication sur sa pureté.
Débitmètre encastré

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Canule en métal durable

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture
  • Légèreté
  • Design compact
  • Gamme Right Fit
  • Maintenance réduite
Voir toutes les caractéristiques
Légèreté

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.

Léger et manœuvrable

Le concentrateur d’oxygène EverFlo ne pèse que 14 kg, d’où des coûts d’expédition et de stockage réduits et un risque plus faible de dommage corporel.
Design compact

Design compact loin du dispositif médical traditionnel

Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.

Design compact loin du dispositif médical traditionnel

Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.

Design compact loin du dispositif médical traditionnel

Du fait de son design ergonomique, EverFlo nécessite moins d’espace au sol et sait se faire discret.
Gamme Right Fit

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.

Gamme Right Fit au service des besoins des patients

EverFlo fait partie de la gamme Right Fit, un ensemble complet de programmes et produits d’oxygénothérapie inspirés par les patients et conçus pour votre établissement.
Maintenance réduite

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.

Entretien minimal pour des coûts de service réduits

Le filtre se change tous les deux ans uniquement, d’où une grande tranquillité d’esprit pour les prestataires de soins à domicile et les patients, qui ne doivent pas s’acquitter de cette tâche.
Consommation électrique moindre

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.

Consommation électrique moindre pour des patients plus satisfaits

Le système EverFlo consomme moins d’électricité et dégage moins de chaleur que d’autres modèles.
Plate-forme pour bouteille d’humidificateur

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.

Plate-forme pour bouteille d’humidificateur, gage d’une souplesse supplémentaire

La plate-forme est compatible avec tous les types de bouteilles et présente une fixation facile à utiliser.
Indicateur de pureté de l’oxygène en option

Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité

EverFlo est disponible avec ou sans indicateur de pureté de l’oxygène. Cet indicateur (indicateur du pourcentage d’oxygène) mesure par ultrasons le débit d’oxygène afin de donner une indication sur sa pureté.

Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité

EverFlo est disponible avec ou sans indicateur de pureté de l’oxygène. Cet indicateur (indicateur du pourcentage d’oxygène) mesure par ultrasons le débit d’oxygène afin de donner une indication sur sa pureté.

Indicateur de pureté de l’oxygène en option qui veille à la sécurité

EverFlo est disponible avec ou sans indicateur de pureté de l’oxygène. Cet indicateur (indicateur du pourcentage d’oxygène) mesure par ultrasons le débit d’oxygène afin de donner une indication sur sa pureté.
Débitmètre encastré

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel

Débitmètre encastré qui réduit le risque de dommage accidentel
Canule en métal durable

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Canule en métal durable qui minimise le risque de rupture

Fiche technique

Système général
Système général
Dimensions
  • 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x L x P)
Tension d’entrée
  • 120 +/-10 % Vca
Niveaux d’alarme de l’indicateur du pourcentage d’oxygène
  • Faible niveau d’oxygène (82 %) et très faible niveau d’oxygène (70 %)
Consommation électrique moyenne
  • 350 W
Fréquence d’entrée
  • 60 Hz
Concentration d’oxygène* (à 5 l/min)
  • 93 +/- 3 %
Débit (en litres)
  • 0,5 à 5 l/min
Poids
  • 14 kg
Pression de sortie
  • 5,5 PSI
Température de fonctionnement
  • 12 °C à 32 °C
Niveau sonore
  • 45 (valeur type) dB
Humidité de stockage/transport
  • -34 °C à 71 °C, jusqu’à 95 % d’humidité relative
Humidité de fonctionnement
  • Jusqu’à 95 %
Altitude de fonctionnement
  • 0 à 2 286 m
Système général
Système général
Dimensions
  • 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x L x P)
Tension d’entrée
  • 120 +/-10 % Vca
Voir toutes les caractéristiques
Système général
Système général
Dimensions
  • 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x L x P)
Tension d’entrée
  • 120 +/-10 % Vca
Niveaux d’alarme de l’indicateur du pourcentage d’oxygène
  • Faible niveau d’oxygène (82 %) et très faible niveau d’oxygène (70 %)
Consommation électrique moyenne
  • 350 W
Fréquence d’entrée
  • 60 Hz
Concentration d’oxygène* (à 5 l/min)
  • 93 +/- 3 %
Débit (en litres)
  • 0,5 à 5 l/min
Poids
  • 14 kg
Pression de sortie
  • 5,5 PSI
Température de fonctionnement
  • 12 °C à 32 °C
Niveau sonore
  • 45 (valeur type) dB
Humidité de stockage/transport
  • -34 °C à 71 °C, jusqu’à 95 % d’humidité relative
Humidité de fonctionnement
  • Jusqu’à 95 %
Altitude de fonctionnement
  • 0 à 2 286 m
  • L’utilisation du dispositif hors des valeurs de tension, de débit, de température, d’humidité et/ou d’altitude spécifiées peut diminuer les niveaux de concentration d’oxygène.
  • Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.