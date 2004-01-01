FR
Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte peuvent être utilisées avec les défibrillateurs d’autres fabricants (manuels ou automatisés), grâce aux adaptateurs Philips HeartStart. Ces derniers permettent aux réanimateurs de relier les électrodes à leur défibrillateur manuel. Ils ne sont cependant pas compatibles avec les électrodes de défibrillation à quantité réduite d’énergie pour nourrisson/enfant du FR2. L’adaptateur amovible 05-10000 convient aux défibrillateurs Medtronic Physio-Control Quik-Combo LifePak 9, 10C, 11, 12 et 500.

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3713A, M3716A, M3718A, M3717A, M3719A
Type de produit
  • Adaptateur
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,025 kg
Conditionnement
  • 1 par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803158211, 989803158221, 989803149981, 989803149991, M3713A, M3716A, M3718A, M3717A, M3719A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

