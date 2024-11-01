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FitLife

Masque facial

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FitLife est le masque facial de Philips Respironics doté d’un tube à l’avant et d’une large surface de contact, conçue pour offrir un champ de vision dégagé et limiter le contact avec les joues et le nez.

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Caractéristiques
Style de masque alternatif
Style de masque alternatif

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FitLife est conçu pour assurer l’étanchéité sur le contour du visage, offrant ainsi une alternative aux masques traditionnels couvrant entièrement le visage ou dotés d’un coussinet nasal.

Style de masque alternatif

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Ajustement personnalisé
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Ajustement personnalisé

FitLife propose trois tailles de masque (petit, large, extra-large) et dispose d’un harnais réglable pour un ajustement plus personnalisé.

Ajustement personnalisé

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FitLife propose trois tailles de masque (petit, large, extra-large) et dispose d’un harnais réglable pour un ajustement plus personnalisé.

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Ajustement personnalisé
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Respiration par la bouche pendant le sommeil*
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Respiration par la bouche pendant le sommeil*

FitLife est une solution adaptée pour les personnes qui respirent par la bouche pendant leur sommeil*.

Respiration par la bouche pendant le sommeil*

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FitLife est une solution adaptée pour les personnes qui respirent par la bouche pendant leur sommeil*.

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FitLife intègre des clips non magnétiques conçus pour vous permettre de mettre et de retirer votre masque facilement, selon vos besoins.

Non magnétique

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Respiration par la bouche pendant le sommeil*
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