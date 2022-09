Respironics PN841

Élaboré avec soin

Le masque nasal pour enfant PN841 a été conçu pour offrir des performances optimales et améliorer le confort de vos plus jeunes patients. Il est équipé du système d’attache “click-fit” et de sangles ajustables pour une installation et un réglage simples et rapides. De plus, il offre un champ de vision dégagé pour les patients. Les coussinets du masque PN841 sont disponibles en trois tailles : petite, moyenne et grande (pour les patients de plus de 10 kg).