Électrode à pression et support tissé, avec gel solide, à usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Destinée à la surveillance non invasive des patients (nouveau-nés/enfants). Dimensions : 22 mm x 33 mm.
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Matériel
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|Type de patient
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|Taille de l’électrode
|
|Type de gel
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|Forme de l’électrode
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|Type de connecteur d’électrode
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|Gamme de température pour le stockage
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Matériel
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|Type de patient
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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