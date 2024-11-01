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Électrode à pression, nouveau-né/enfant, carré carrée

Électrode

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Électrode à pression et support tissé, avec gel solide, à usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Dimensions : 22 mm x 22 mm. Accessoires et consommables pour moniteurs de surveillance non invasive des patients (nouveau-nés/enfants).

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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Électrode
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,640 kg
Conditionnement
  • 30 électrodes par paquet ; 300 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • À support tissé
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Type de gel
  • Adhésive
Forme de l’électrode
  • Carrée
Taille de l’électrode
  • 22 mm x 22 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
  • ?
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Électrode ECG
Électrode ECG
Matériel
  • À support tissé
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
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  • Oui
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  • M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
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  • ECG
Type de produit
  • Électrode
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,640 kg
Conditionnement
  • 30 électrodes par paquet ; 300 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Électrode ECG
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Matériel
  • À support tissé
Type de patient
  • Nouveau-né, enfant
Type de gel
  • Adhésive
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  • Carrée
Taille de l’électrode
  • 22 mm x 22 mm
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
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