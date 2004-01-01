FR
Wet gel electrode, foam usage unique, monitorage/épr. d’effort, gel humide, surv. non invasive

Électrode prégélifiée à support mousse, avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Recommandée pour le bloc opératoire, les urgences et les unités de soins intensifs. Surveillance ECG de tous les adultes.

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 862474, 862478, 863077, 862231, 862439, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M3923A, M3924A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M2601B, 8040A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2705A, M2704A, M2720A
Type de produit
  • Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,140 kg
Conditionnement
  • 5 électrodes par sachet ; 300 par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Électrode ECG
Électrode ECG
Type de patient
  • Adulte
Matériel
  • Support mousse
Taille de l’électrode
  • Diamètre de 54 mm
Forme de l’électrode
  • Ronde
Type de gel
  • Humide
Type de connecteur d’électrode
  • À pression ou à pince
Gamme de température pour le stockage
  • ?
