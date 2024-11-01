CombiDiagnost R90 est un système de fluoroscopie télécommandé, associé à une radiographie numérique haut de gamme, conçu pour améliorer l’utilisation de l’espace de manière rentable. Un processus de travail entièrement numérique, une qualité d’image UNIQUE et une gestion efficace de la dose font de ce système polyvalent un outil adapté à un grand nombre d’examens, de l’imagerie pédiatrique à l’imagerie bariatrique.
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Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
Fluoroscopie contrôlée par grille – Ajustement de dose entièrement automatique
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Fluoroscopie contrôlée par grille – Ajustement de dose entièrement automatique
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Lorsqu’il est équipé d’une suspension plafonnière, le système CombiDiagnost R90 comprend la tête de tube Eleva intuitive, une interface tactile intelligente et moderne dans la salle d’examen. Ceci permet à l’utilisateur de modifier rapidement les paramètres les plus vitaux pour l’imagerie radiologique directement au niveau de la tête de tube. La tête de tube Eleva offre une image caméra en direct en option pour améliorer le positionnement.
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Lorsqu’il est équipé d’une suspension plafonnière, le système CombiDiagnost R90 comprend la tête de tube Eleva intuitive, une interface tactile intelligente et moderne dans la salle d’examen. Ceci permet à l’utilisateur de modifier rapidement les paramètres les plus vitaux pour l’imagerie radiologique directement au niveau de la tête de tube. La tête de tube Eleva offre une image caméra en direct en option pour améliorer le positionnement.
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Lorsqu’il est équipé d’une suspension plafonnière, le système CombiDiagnost R90 comprend la tête de tube Eleva intuitive, une interface tactile intelligente et moderne dans la salle d’examen. Ceci permet à l’utilisateur de modifier rapidement les paramètres les plus vitaux pour l’imagerie radiologique directement au niveau de la tête de tube. La tête de tube Eleva offre une image caméra en direct en option pour améliorer le positionnement.
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
Fluoroscopie contrôlée par grille – Ajustement de dose entièrement automatique
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Système 2 en 1 – Radiographie et fluoroscopie haut de gamme
Le système interfonctionnel haut de gamme Philips CombiDiagnost R90 est réellement polyvalent. Ses applications incluent les examens du thorax, du rachis, des membres supérieurs et inférieurs et du crâne, ainsi que les examens gastro-intestinaux, l’arthrographie, la phlébographie, la lymphographie, la myélographie et l’angiographie par soustraction numérique (ASN).
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
Géométrie flexible – Polyvalence d’utilisation
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
La table inclinable à télécommande (-90° à +90°) convient parfaitement à toutes les études de fluoroscopie standard et aux radiographies traditionnelles, y compris la fusion d’images. Un mécanisme de colonne à tube inclinable permet d’orienter les incidences dans n’importe quelle position de la table. Le plan d’examen peut supporter un patient pesant jusqu’à 284 kg sans restreindre son mouvement. L’écran tactile intuitif contrôle les mouvements géométriques et les paramètres de fluoroscopie.
Fluoroscopie contrôlée par grille – Ajustement de dose entièrement automatique
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Fluoroscopie contrôlée par grille – Ajustement de dose entièrement automatique
Fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) – Ajustement de dose entièrement automatique
La fluoroscopie contrôlée par grille (FCG) est une technologie exclusive de fluoroscopie pulsée de Philips. Elle offre une qualité d’image exceptionnelle à faible dose. Les doses sont gérées par un mécanisme de commutation de grille dans le tube à rayons X. En outre, les paramètres radiologiques kV, mA et de temps sont contrôlés à chaque impulsion (commande pulsée).
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Traitement d’image dynamique UNIQUE – Les détails cachés sont révélés
Le logiciel de traitement d’image dynamique UNIQUE offre une qualité d’image clinique uniforme pour toutes les régions anatomiques dans une seule image en ajustant automatiquement l’équilibre entre les zones sur-exposées et sous-exposées.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
UNIQUE 2¹ – Le traitement d’image radiologique nouvelle génération
Le logiciel de traitement des images UNIQUE 2 offre des images radiologiques numériques exceptionnelles et rapides. Il améliore considérablement la qualité des images, notamment grâce à des arrière-plans noirs homogènes, la réduction du bruit et l’amélioration automatique de petits détails.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Fusion – Imagerie complète des jambes et du rachis
Le logiciel en option de fusion automatique d’images permet d’acquérir des images de grande taille. L’acquisition d’images est possible sur la table dans toutes les positions, de l’horizontale à la verticale¹, ainsi que sur le statif vertical. Le fonctionnement de l’algorithme est entièrement automatique. Un ensemble d’accessoires intelligents offre un excellent confort au patient et une qualité d’image exceptionnelle.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Angiographie par soustraction numérique¹ – Imagerie des vaisseaux de haute qualité
Grâce à l’angiographie par soustraction numérique (ASN) de Philips, les vaisseaux sanguins peuvent être visualisés avec une qualité d’image UNIQUE. Les préréglages d’examens automatiques permettent un processus de travail fluide et efficace dans les examens angiographiques.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants
Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus – Contraste de type grille pour des examens à acquisition libre
SkyFlow Plus est le premier algorithme de correction de rayonnement diffusé pour la radiologie portable. Lorsque vous effectuez des examens de radiologie numérique sans grille, Philips SkyFlow Plus produit des images avec un contraste de type grille. Le logiciel réduit l’effet du rayonnement diffusé pour les acquisitions libres sans grille.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
Interface utilisateur Eleva – Processus de travail rapide et intuitif
L’interface utilisateur intuitive Eleva fournit tous les outils et commandes nécessaires pour des procédures transparentes. Cette plate-forme commune est harmonisée avec la gamme de produits de radiographie et de fluoroscopie de Philips. Elle est facile à comprendre et à utiliser, ce qui réduit les efforts de formation.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Philips Bone Suppression¹ – Une meilleure détection des nodules
Le logiciel Philips Bone Suppression² permet d’enlever les structures osseuses des images du torse adulte acquises dans le statif vertical afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, le logiciel Bone Suppression est intégré au processus de travail du système.
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Lorsqu’il est équipé d’une suspension plafonnière, le système CombiDiagnost R90 comprend la tête de tube Eleva intuitive, une interface tactile intelligente et moderne dans la salle d’examen. Ceci permet à l’utilisateur de modifier rapidement les paramètres les plus vitaux pour l’imagerie radiologique directement au niveau de la tête de tube. La tête de tube Eleva offre une image caméra en direct en option pour améliorer le positionnement.
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Lorsqu’il est équipé d’une suspension plafonnière, le système CombiDiagnost R90 comprend la tête de tube Eleva intuitive, une interface tactile intelligente et moderne dans la salle d’examen. Ceci permet à l’utilisateur de modifier rapidement les paramètres les plus vitaux pour l’imagerie radiologique directement au niveau de la tête de tube. La tête de tube Eleva offre une image caméra en direct en option pour améliorer le positionnement.
Tête de tube Eleva¹ – Travail centré sur le patient
Lorsqu’il est équipé d’une suspension plafonnière, le système CombiDiagnost R90 comprend la tête de tube Eleva intuitive, une interface tactile intelligente et moderne dans la salle d’examen. Ceci permet à l’utilisateur de modifier rapidement les paramètres les plus vitaux pour l’imagerie radiologique directement au niveau de la tête de tube. La tête de tube Eleva offre une image caméra en direct en option pour améliorer le positionnement.
Fiche technique
Générateur
Générateur
Alimentation
65 kW, 80 kW en option
Tension du tube en exposition
40 à 150 KV
Techniques d’exposition
Commande d’exposition manuelle ou automatique des kV-mA-s – Exposition intelligente (IQX)
Tension du tube en fluoroscopie
40 à 125 kV
Techniques de fluoroscopie
Fluoroscopie continue, pulsée, fluoroscopie contrôlée par grille (en option)
Plage d’application
Plage d’application
Fluoroscopie
Études gastro-intestinales, urinaires, CPRE, injections guidées par fluoroscopie, etc.
Radiologie conventionnelle
Crâne, côtes, rachis, bassin, membres supérieurs, rachis complet, poumon, abdomen, etc.
Géométrie
Géométrie
Angle d’inclinaison de la table
-90°/+90°
Compresseur motorisé
Force de compression de 3 kg à 15 kg
Débattement de la colonne porte-tube
160 cm
Distance foyer-détecteur (DFD)
113 cm à 183 cm
Poids maximum du patient
284 kg, sans limitations
Hauteur de la table
65 cm à 133 cm
Tube : SRM 0608 ROT GS 505 (GCF)
Tube : SRM 0608 ROT GS 505 (GCF)
Capacité thermique de l’anode
800 kHU (593 kJ)
Foyer
0,6/0,8
Tension maximale
125 kV (110 kV en GCF)
Tube : SRO 33100 ROT380 (PCF)
Tube : SRO 33100 ROT380 (PCF)
Capacité thermique de l’anode
300 kHU (200 kJ)
Foyer
0,6/1,2
Tension maximale
150 kV
Capteur-plan dynamique
Capteur-plan dynamique
Taille du capteur
43 cm x 43 cm
Taille de la matrice d’images
2 874 x 2 840 pixels
Taille pixel
148 µm
Mode d’acquisition avec fluoroscopie à commande par pulse (PCF)
Jusqu’à 6 ips
Mode d’acquisition avec fluoroscopie à commande par pulse (GCF)
Jusqu’à 30 ips
Tube : SRO 33100 ROT380 (pour CS)
Tube : SRO 33100 ROT380 (pour CS)
Capacité thermique de l’anode
300 kHU (200 kJ)
Foyer
0,6/1,2
Tension maximale
150 kV
Tête de tube Eleva
Tête de tube Eleva
Boutons de commande
boutons de commande codés par couleur ; capteur capacitif pour le déblocage de frein à trois axes
Les données affichées incluent
Données du patient, aperçus d’images, paramètres du générateur, image caméra en direct (en option)
Écran tactile LCD couleur
30,7 cm (12,1”)
Capteur sans fil : SkyPlate, grand format
Capteur sans fil : SkyPlate, grand format
Type
Capteur-plan numérique à iodure de césium (CsI)
Taille du capteur
35 cm x 43 cm
Taille de la matrice d’images
2 330 x 2 846 pixels
Surface active
34,48 cm x 42,12 cm
Capteur sans fil : SkyPlate, petit format
Capteur sans fil : SkyPlate, petit format
Taille de la matrice d’images
1 500 x 1 920 pixels
Surface active
22,2 cm x 28,4 cm
Type
Capteur-plan numérique à iodure de césium (CsI)
Taille du capteur
24 cm x 30 cm
Statif vertical numérique
Statif vertical numérique
Taille du capteur
Fixe 43 x 43 cm ou SkyPlate 35 x 43 cm
Inclinaison motorisée
En option, -20° à +90°
Déplacement vertical
30 cm à 180 cm
Générateur
Générateur
Alimentation
65 kW, 80 kW en option
Tension du tube en exposition
40 à 150 KV
Plage d’application
Plage d’application
Fluoroscopie
Études gastro-intestinales, urinaires, CPRE, injections guidées par fluoroscopie, etc.
Radiologie conventionnelle
Crâne, côtes, rachis, bassin, membres supérieurs, rachis complet, poumon, abdomen, etc.
¹Cette fonction n’est pas disponible à la vente dans la région de la Grande Chine
²ClearRead Bone Suppression de Riverain Technologies
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