Le système vous permet de traiter un plus grand nombre de patients par jour et de raccourcir leur temps d’attente grâce à un diagnostic plus rapide à l’aide d’outils innovants qui améliorent le processus de travail. Prenez en charge davantage de patients grâce à la caméra à tête de tube en temps réel de DigitalDiagnost C90, aux nombreuses configurations de salle et aux technologies d’automatisation des examens.
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L’interface utilisateur Eleva de Philips donne la possibilité aux technologues et aux radiologues de personnaliser les paramètres utilisateur pour une meilleure prise en charge des patients en utilisant des valeurs par défaut personnalisables et l’automatisation pour une efficacité optimale. Le moniteur tactile permet aux technologues de gagner en productivité avec un minimum de clics.
Processus de travail intuitif
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Fiabilité du diagnostic
Fiabilité du diagnostic
La technologie de traitement d’images UNIQUE 2 de Philips utilise un logiciel de traitement d’images de pointe pour fournir de superbes images de toutes les parties du corps humain. La technologie UNIQUE 2 fournit rapidement des images numériques d’une qualité exceptionnelle. Elle améliore considérablement la qualité de l’image avec un fond noir plus homogène, un bruit réduit et une amélioration automatique des petits détails.
Fiabilité du diagnostic
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Processus de travail rapide de la tête de tube Eleva
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La tête de tube Philips Eleva est dotée d’une interface tactile, intelligente et moderne qui permet à l’utilisateur de modifier rapidement les paramètres les plus utilisés au quotidien sur la tête du tube et de visionner des images en direct pour un positionnement simplifié du patient.
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Productivité accrue
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DigitalDiagnost vous donne la possibilité d’adapter les configurations aux besoins financiers et cliniques de votre établissement. DigitalDiagnost C90 fournit plusieurs options et fonctions de détection, comme le partage de capteur SkyPlate. Utilisez un seul capteur dans plusieurs salles de radiologie capteur-plan Philips compatibles afin d’améliorer la rentabilité de vos solutions Philips.
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Package caméra en temps réel
Package caméra en temps réel
DigitalDiagnost C90 intègre un écran tactile et une caméra en direct dans la tête du tube Eleva pour un contrôle renforcé d’Eleva dans la salle d’examen. La caméra en direct facilite le positionnement du patient en fournissant une vue claire de la zone collimatée qui permet de limiter le risque de collimation imprécise, comme c’est le cas avec des patients en surpoids.
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Partagez comme vous voulez
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Le capteur-plan SkyPlate est compatible avec un grand nombre d’appareils, ce qui vous permet de personnaliser son utilisation sur vos systèmes Philips compatibles et de maîtriser efficacement votre budget. Le SkyPlate petit format est compatible avec une large gamme d’appareils spécialisés et peut être utilisé dans différentes salles de radiologie numérique/à température ambiante ainsi qu’avec une unité de radiologie numérique mobile. Le modèle grand format est quant à lui adapté aux acquisitions libres sur différentes zones. Vous pouvez également le placer sur un statif vertical ou dans le tiroir d’une table.
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Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
Le logiciel Bone Suppression de Philips* permet d’enlever les structures osseuses des images du torse afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous. Cette clarté est l’assurance d’une interprétation plus fiable et précise de l’image. Dans le cadre de la plate-forme Eleva de Philips, Bone Suppression est intégré au flux de travail du système.
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Contraste de type grille
Contraste de type grille
Lors d’examens de radiologie avec un capteur-plan sans grille, Philips SkyFlow Plus génère des images présentant un contraste équivalent à la présence d’une grille. Cela atténue les effets du rayonnement diffusé lors des examens thoraciques sans grille réalisés au chevet du patient. SkyFlow Plus est le premier algorithme du secteur permettant de réduire la quantité de rayonnement diffusé lors des examens portables. Il permet d’améliorer le contraste en fonction du rayonnement diffusé pour chaque patient.
Contraste de type grille
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Fiabilité du diagnostic
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Processus de travail rapide de la tête de tube Eleva
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Processus de travail rapide de la tête de tube Eleva
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Productivité accrue
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DigitalDiagnost vous donne la possibilité d’adapter les configurations aux besoins financiers et cliniques de votre établissement. DigitalDiagnost C90 fournit plusieurs options et fonctions de détection, comme le partage de capteur SkyPlate. Utilisez un seul capteur dans plusieurs salles de radiologie capteur-plan Philips compatibles afin d’améliorer la rentabilité de vos solutions Philips.
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Package caméra en temps réel
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Philips Bone Suppression
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Philips Bone Suppression
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Contraste de type grille
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Contraste de type grille
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Fiche technique
Tête de tube Eleva
Tête de tube Eleva
Largeur de l’écran tactile LCD couleur
30,7 cm (12,1”)
Angle de visualisation minimum dans le champ de visualisation horizontal et vertical
+/- 80°
Boutons de commande
6 boutons de commande codés par couleur et un capteur capacitif pour le déblocage de frein à 3 axes
Données affichées sur la tête du tube Eleva (entre autres)
Données du patient, aperçus d’images, paramètres du générateur, image caméra en direct
Table à hauteur réglable
Table à hauteur réglable
Réglage en hauteur
51,5 cm à 91,5 cm (1' 8,3" à 3')
Dimensions du plan d’examen
240 cm × 75 cm (7' 10,5" × 2' 5,5")
Plage de déplacements du plan d’examen
longitudinal +/- 60 cm (1' 11") transversal +/- 12 cm (4,7")
Poids max. du patient
375 kg (826,7 livres)
Statif vertical mobile
Statif vertical mobile
Débattement vertical
35 cm à 185 cm (13,8" à 6' 0,8")
Déplacement horizontal maximum
5,5 m
Dimensions du capteur (l × h)
59,6 cm x 57,5 cm (23,5" × 22,6")
Angle d’inclinaison
axe horizontal -20° à +90° (motorisé), axe vertical +45° à -23° (manuel)
Suspension plafonnière mobile
Suspension plafonnière mobile
Déplacement avec Comfort Track et Comfort Move
longitudinal 3,44 m (11' 3,4")
Déplacement avec système Comfort Position entièrement motorisé (en option)
longitudinal 3,28 m (10' 9,1")
Hauteur de plafond à la distance foyer-image de 110 cm (44")
*ClearRead Bone Suppression de Riverain Technologies : https://www.riveraintech.com/
Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser
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