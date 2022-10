Solution DigitalDiagnost pour les urgences

Si vos urgences sont encombrées de patients, de machines et de câbles, vous avez besoin d’une solution de radiologie numérique qui soit à la fois simple et performante. Équipez vos services d’urgences, de traumatologie et vos salles de surveillance post-interventionnelle (SSPI) d’un système Philips de radiologie numérique sans fil dédié aux interventions critiques. L’installation se résume à une suspension plafonnière automatisée et un capteur-plan SkyPlate. Vous disposez donc de plus de place pour l’équipement d’urgence et d’une plus grande liberté de mouvement autour du patient.