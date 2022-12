Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire

Gagnez du temps et configurez votre nouveau bloc opératoire sans effort en laissant Philips l’organiser et l’équiper pour vous. Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.