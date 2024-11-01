Bénéficiez d’une flexibilité et d’une netteté d’imagerie optimales pour réaliser de nombreux examens avec nos systèmes à capteur plan de quatrième génération. Issus de la gamme d’arceaux mobiles Zenition – une gamme d’arceaux mobiles harmonisés offrant une facilité d’utilisation éprouvée et une plateforme évolutive adaptée au futur de l’imagerie.
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Médiathèque
Caractéristiques
Boostez votre efficacité en bloc opératoire
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Le temps est un paramètre essentiel en imagerie chirurgicale. Un test utilisateur[1] a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation des processus de travail Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
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Le temps est un paramètre essentiel en imagerie chirurgicale. Un test utilisateur[1] a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation des processus de travail Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
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Le temps est un paramètre essentiel en imagerie chirurgicale. Un test utilisateur[1] a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation des processus de travail Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement le système Zenition 70 et les autres équipements Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation[1].
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement le système Zenition 70 et les autres équipements Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation[1].
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Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement le système Zenition 70 et les autres équipements Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation[1].
Réduisez le coût total de votre investissement
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Doté de la plate-forme standard Windows®, votre système est prêt à étendre ses capacités cliniques et à intégrer les dernières innovations et les mises à niveau logicielles.
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Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
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Gagnez du temps et configurez votre nouveau bloc opératoire sans effort en laissant Philips l’organiser et l’équiper pour vous.
Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
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Simplifiez la configuration de votre nouveau bloc opératoire
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Offrez des soins à la pointe de la technologie
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La plate-forme Windows® standard prend en charge de nouvelles options logicielles, renforçant la pertinence clinique de votre système, tandis que le programme[2] Technology Maximizer offre une gestion des mises à niveau économique au fil du temps. De plus, Windows® prend en charge les dernières normes de sécurité, protégeant ainsi les données patient et empêchant les cyberattaques susceptibles de perturber la prestation de services.
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La plate-forme Windows® standard prend en charge de nouvelles options logicielles, renforçant la pertinence clinique de votre système, tandis que le programme[2] Technology Maximizer offre une gestion des mises à niveau économique au fil du temps. De plus, Windows® prend en charge les dernières normes de sécurité, protégeant ainsi les données patient et empêchant les cyberattaques susceptibles de perturber la prestation de services.
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La plate-forme Windows® standard prend en charge de nouvelles options logicielles, renforçant la pertinence clinique de votre système, tandis que le programme[2] Technology Maximizer offre une gestion des mises à niveau économique au fil du temps. De plus, Windows® prend en charge les dernières normes de sécurité, protégeant ainsi les données patient et empêchant les cyberattaques susceptibles de perturber la prestation de services.
Réalisez des procédures complexes
Réalisez des procédures complexes
Tirez profit des technologies d’imagerie Premium et algorithmes de traitement d’image avancés de Philips pour visualiser des structures complexes et des anatomies denses avec une grande netteté. La technologie à capteur plan fournit des images sans distorsion à faible dose, tandis que nos outils logiciels MetalSmart et BodySmart contribuent à obtenir des images correctes du premier coup et à assurer l’efficacité de la dose.
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Tirez profit des technologies d’imagerie Premium et algorithmes de traitement d’image avancés de Philips pour visualiser des structures complexes et des anatomies denses avec une grande netteté. La technologie à capteur plan fournit des images sans distorsion à faible dose, tandis que nos outils logiciels MetalSmart et BodySmart contribuent à obtenir des images correctes du premier coup et à assurer l’efficacité de la dose.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Restez concentré sur les patients
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
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Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
Une utilisation simplifiée
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Très ergonomique
Très ergonomique
Le système peut facilement être commandé par un seul opérateur pour réduire les coûts de personnel grâce à des mouvements de coulissement aisés de l’arceau entièrement contrebalancé et du poste Mobile View léger.
Très ergonomique
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Le système peut facilement être commandé par un seul opérateur pour réduire les coûts de personnel grâce à des mouvements de coulissement aisés de l’arceau entièrement contrebalancé et du poste Mobile View léger.
Le système peut facilement être commandé par un seul opérateur pour réduire les coûts de personnel grâce à des mouvements de coulissement aisés de l’arceau entièrement contrebalancé et du poste Mobile View léger.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
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Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
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Service de maintenance à distance & interopérabilité
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Module à écran tactile
Davantage de contrôle de l’imagerie depuis la table
Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
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Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
Davantage de contrôle de l’imagerie depuis la table
Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
Davantage de contrôle de l’imagerie depuis la table
Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
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Le temps est un paramètre essentiel en imagerie chirurgicale. Un test utilisateur[1] a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation des processus de travail Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
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Le temps est un paramètre essentiel en imagerie chirurgicale. Un test utilisateur[1] a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation des processus de travail Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
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Le temps est un paramètre essentiel en imagerie chirurgicale. Un test utilisateur[1] a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation des processus de travail Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Le temps est un paramètre essentiel en imagerie chirurgicale. Un test utilisateur[1] a montré d’une part que les commandes tactiles et les aides à la navigation des processus de travail Unify ont permis de réduire quasiment de moitié les erreurs de communication dans le bloc opératoire, et que d’autre part la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement de 20 %.
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
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Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement le système Zenition 70 et les autres équipements Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation[1].
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Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Simplifiez l’utilisation de votre flotte d’arceaux mobiles en bloc opératoire
Grâce à son concept intuitif “Viser, Tirer” et au guidage à l’écran, tous les opérateurs, quel que soit leur niveau d’expérience, peuvent utiliser facilement le système Zenition 70 et les autres équipements Zenition. L’interface utilisateur du dispositif Zenition est si simple qu’elle s’est placée dans le top 12 % des meilleurs systèmes par sa facilité d’utilisation[1].
Réduisez le coût total de votre investissement
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Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
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Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
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Tous les arceaux mobiles Zenition se connectent facilement aux autres systèmes d’intervention chirurgicale et à l’infrastructure de votre hôpital via des outils de connectivité et d’interopérabilité avancés, comme le transfert de données sans fil et à haut débit.
Offrez des soins à la pointe de la technologie
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Réalisez des procédures complexes
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Tirez profit des technologies d’imagerie Premium et algorithmes de traitement d’image avancés de Philips pour visualiser des structures complexes et des anatomies denses avec une grande netteté. La technologie à capteur plan fournit des images sans distorsion à faible dose, tandis que nos outils logiciels MetalSmart et BodySmart contribuent à obtenir des images correctes du premier coup et à assurer l’efficacité de la dose.
Réalisez des procédures complexes
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Prenez en charge les cas les plus complexes
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Prenez en charge les cas les plus complexes
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Chaque patient est unique et le Zenition 70 vous permet d’obtenir la qualité d’image souhaitée à des niveaux de dose adaptés indépendamment du cas clinique. La fluoroscopie pulsée améliore l’imagerie d’une anatomie dense et complexe tout en réduisant la dose, alors que nos technologies d’imagerie de pointe permettent de mieux visualiser les petits détails et les anomalies éventuelles chez d’autres patients.
Restez concentré sur les patients
Restez concentré sur les patients
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
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Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
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Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
Lors d’interventions difficiles, comme le placement d’un stent ou la réalisation d’une spondylodèse, il est primordial que les équipes chirurgicales restent concentrées sur la prise en charge du patient. Les aides à la navigation du processus de travail Unify permettent de simplifier les interactions et les échanges au sein de l’équipe chirurgicale et réduisent les risques liés aux erreurs de communication[1]. Lors de ce test utilisateur, il a été également montré que la fonction Position Memory (Mémoire de position) réduisait le temps de (re)positionnement, permettant ainsi aux équipes de rester concentrées sur leur patient [1].
Une utilisation simplifiée
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Une utilisation simplifiée
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
L’environnement Unify a été conçu pour simplifier la réalisation de vos imageries en bloc opératoire et faciliter le travail de vos équipes qu’elles soient novices ou expérimentées. L’interface de la gamme Zenition est facile à prendre en main notamment avec ses commandes tactiles dont le fonctionnement est comparable à celui des tablettes ou des smartphones classiques.
Très ergonomique
Très ergonomique
Le système peut facilement être commandé par un seul opérateur pour réduire les coûts de personnel grâce à des mouvements de coulissement aisés de l’arceau entièrement contrebalancé et du poste Mobile View léger.
Très ergonomique
Le système peut facilement être commandé par un seul opérateur pour réduire les coûts de personnel grâce à des mouvements de coulissement aisés de l’arceau entièrement contrebalancé et du poste Mobile View léger.
Très ergonomique
Le système peut facilement être commandé par un seul opérateur pour réduire les coûts de personnel grâce à des mouvements de coulissement aisés de l’arceau entièrement contrebalancé et du poste Mobile View léger.
Le système peut facilement être commandé par un seul opérateur pour réduire les coûts de personnel grâce à des mouvements de coulissement aisés de l’arceau entièrement contrebalancé et du poste Mobile View léger.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
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Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
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Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Rationalisez la gestion de votre flotte d’arceaux mobiles
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Le système d’exploitation Windows® vous permet de simplifier la gestion de vos logiciels sur l’ensemble de votre flotte Zenition. Avec Philips Support Connect, les administrateurs des systèmes peuvent effectuer de nombreuses tâches de manière autonome et ainsi limiter les retards et les interventions coûteuses. Il est également possible d’exporter en une seule fois les paramètres système sur tous les équipements de la gamme Zenition.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
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Service de maintenance à distance & interopérabilité
Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Service de maintenance à distance & interopérabilité
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Grâce à nos options d’assistance à distance, Philips peut se connecter à vos équipements et vous guider pour résoudre un problème de maintenance. Cela nous permet d’accélérer la réalisation des diagnostics et vous fait gagner du temps et de l’argent. Par ailleurs, la connectivité sans fil vous permet de partager vos données et vos images dans tout l’hôpital pour une efficacité optimale.
Module à écran tactile
Davantage de contrôle de l’imagerie depuis la table
Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
Davantage de contrôle de l’imagerie depuis la table
Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
Davantage de contrôle de l’imagerie depuis la table
Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
Davantage de contrôle de l’imagerie depuis la table
Lors des interventions, le module à écran tactile permet au chirurgien d’avoir plus de contrôle depuis la table et améliore ainsi les capacités cliniques du Zenition 70. Cette fonction en option fournit un accès instantané aux images sur le module à écran tactile pour des communications fluides, simples et efficaces.
Fiche technique
Génération de rayons X
Génération de rayons X
Générateur de rayons X
Générateur monobloc de haute fréquence 80 KHz
Tube à rayons X
Anode tournante (tube)
Puissance maximale en sortie du générateur
15
kW
Capteur plan
Capteur plan
Capteur-plan
Détecteur Trixell en silicium amorphe
Taille de la matrice
FD17 : 1956 x 1956 pixels, FD15 : 1560 x 1424 pixels, FD12 : 1344 x 1344 pixels
Surface du capteur
FD17 : 30,12 cm x 30,12 cm ; FD15 : 26,2 cm x 26,2 cm ; FD12 : 20,7 cm x 20,7 cm
Taille des pixels
FD17 : 154 μm, FD15 : 184 μm, FD12 : 154 μm
Connectivité
Connectivité
Borne d’entrée vidéo
S-Video, DVI (numérique et analogique), SDI
WLAN
En option
Sortie vidéo numérique (en option)
2 connecteurs DVI pour les moniteurs de droite et de gauche
Stockage sur périphérique USB
PNG, MP4, BMP
Progiciel DICOM/IHE avancé (en option)
Modality Worklist Management (MWL, Gestion des listes de travail), stockage MPPS (transmission des informations relatives aux étapes de déroulement de l’examen)
Options
Options
Visionneuse d’images
Visionneuse multi-modalités
Système de visée laser à partir du générateur de rayons X
Le générateur de rayons X projette une croix laser de visée vers le capteur.
Géométrie
Géométrie
Profondeur de l’arceau
73 cm
Arceau
Arceau avec codage couleur entièrement contrebalancé
Distance foyer-image
99,3
cm
Inclinaison
Rotation de 140° (+90°/-50°)
Position latérale la plus basse
102,7 cm
Génération de rayons X
Génération de rayons X
Générateur de rayons X
Générateur monobloc de haute fréquence 80 KHz
Tube à rayons X
Anode tournante (tube)
Capteur plan
Capteur plan
Capteur-plan
Détecteur Trixell en silicium amorphe
Taille de la matrice
FD17 : 1956 x 1956 pixels, FD15 : 1560 x 1424 pixels, FD12 : 1344 x 1344 pixels
1. Résultats obtenus au cours de tests utilisateurs réalisés en novembre 2013 par Use-Lab GmbH, société indépendante. Ces tests se sont déroulés auprès de 30 cliniciens basés aux États-Unis (15 médecins ont collaboré avec 15 infirmiers ou manipulateurs en radiologie), qui ont simulé des procédures avec les systèmes de radiologie mobiles Philips dans un environnement simulé de salle d’opération. Auparavant, aucun d’entre eux n’avait travaillé avec les autres participants.
2. Les contrats de service éligibles sont disponibles avec le programme Technology Maximizer.
3. Les images cliniques proviennent du système Veradius Unity et ne représentent pas la qualité d’image finale des systèmes d’arceau mobile Zenition 70.
Les systèmes Zenition 70 sont disponibles à la vente dans un nombre limité de pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir davantage.
Certaines fonctionnalités illustrées sont en option pour le Zenition 70,.
L’apparence réelle du produit peut varier.
Philips se réserve le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d’arrêter la production de tout produit, à tout moment et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence résultant de l’utilisation de cette publication.
Contactez votre ingénieur commercial Philips pour obtenir les informations les plus récentes.
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