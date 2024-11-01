Incisive CT permet à votre établissement de relever les défis les plus urgents. Philips Incisive CT fournit des données pertinentes à chaque étape, de l’acquisition aux résultats, et à tous les niveaux : financiers, cliniques et opérationnels. L’alliance de la conception du scanner et de la reproductibilité des opérations permet de prendre des décisions éclairées tout au long du processus, notamment avec la garantie “Tube for Life”¹. Désormais associée à CT Smart Workflow, la solution Incisive CT repousse davantage les limites. CT Smart Workflow offre un tout nouvel ensemble d’outils basés sur l’IA qui permet la reconstruction par IA, le positionnement automatique du patient, et bien plus encore, pour favoriser la réussite des examens avec des résultats rapides à faible dose. De l’imagerie cardiaque sans mouvement aux procédures interventionnelles sûres, CT Smart Workflow fait progresser vos opérations quotidiennes d’imagerie de manière significative.
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Et si vous n’aviez plus à supporter les coûts des tubes dans votre budget d’exploitation quotidien ? Et si vous saviez que votre scanner était toujours doté d’une technologie à jour et pouvait évoluer selon vos activités ? Nous vous proposons de nouvelles manières de rester compétitif, en gérant vos coûts d’exploitation tout en optimisant vos soins aux patients.
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Technology Maximizer
Grâce à Technology Maximizer, vous restez à la pointe de la technologie tout en optimisant votre investissement en imagerie. Protégez-vous de l’obsolescence, soyez le premier à recevoir les innovations technologiques sur votre scanner et évitez les investissements répétés au cours du cycle de vie du système grâce à un budget opérationnel planifié.
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Commandes du statif côté patient OnPlan
Réduisez le temps passé loin du patient grâce aux nouvelles commandes sur le statif côté patient OnPlan. Effectuez plus de tâches directement à partir du scanner, telles que la configuration et les réglages de pré-examen. Bénéficiez d’une reproductibilité entre les opérateurs et d’une réduction de 19 % des délais d’obtention des résultats grâce à l’intelligence artificielle à chaque étape de l’examen³.
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Plus de fiabilité avec des temps de lecture réduits
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Precise Image met la puissance d’un réseau neuronal d’apprentissage profond à votre service pour vous permettre de réduire considérablement la dose de rayonnement et le bruit d’image, tout en améliorant nettement la détectabilité à faible contraste et en diminuant le temps de lecture. Precise Image réduit la dose de rayonnement jusqu’à 80 %, diminue le bruit de 85 % et améliore la détectabilité à faible contraste de 60 % pour renforcer la fiabilité du diagnostic tout en offrant une prise en charge optimale des patients⁴.
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Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
Le mauvais positionnement du patient représente un problème courant et bien noté en TDM, ce qui peut entraîner des conséquences indésirables telles qu’une augmentation de la dose administrée au patient et du bruit d’image⁵. Avec Precise Position, une caméra pilotée par IA prend en charge le positionnement automatique du patient, afin d’améliorer la précision du positionnement et la cohérence entre les utilisateurs, en un temps réduit.
Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
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Suivi automatique de l’aiguille
Suivi automatique de l’aiguille
Grâce à Precise Intervention, le guidage de l’aiguille améliore le flux de travail pour des procédures d’acquisition interventionnelles sûres. Calculez automatiquement la profondeur, l’angle, la distance de l’extrémité à la cible et l’écart par rapport au plan, afin d’améliorer la vitesse, l’efficacité et la sécurité des interventions. En plus de Precise Intervention, les commandes du statif OnPlan accroissent la flexibilité des processus de travail pour le radiologue interventionnel.
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Apporte plus de prévisibilité dans un environnement imprévisible
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Conçu pour une grande facilité d’entretien et une grande fiabilité, le scanner Incisive CT vous offre une prévisibilité rassurante. Grâce à une surveillance proactive 24 h/24 et 7 j/7, Philips anticipe les problèmes avant qu’ils n’affectent vos opérations quotidiennes, tandis que les services à distance vous permettent de résoudre rapidement les problèmes sans avoir besoin d’un service sur site. Notre ensemble innovant de services proactifs vise à assurer une assistance continue pour votre système à distance sans interrompre vos tâches quotidiennes.
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Tube pour la vie
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Notre offre “Tube pour la vie”¹ est une approche sans précédent qui permet de réduire les coûts d’exploitation d’environ 420 000 $². Nous sommes tellement convaincus de la fiabilité du tube vMRC que nous le remplacerons si nécessaire, gratuitement, durant toute la durée de vie du système¹.
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Imagerie cardiaque sans mouvement basée sur l’IA
Imagerie cardiaque sans mouvement basée sur l’IA
Le mouvement représente depuis longtemps un défi pour l’imagerie cardiaque, en particulier à des fréquences cardiaques élevées. Utilisé de manière prospective ou rétrospective, Precise Cardiac corrige le mouvement sur les images cardiaques afin d’améliorer la qualité de l’image à des fréquences cardiaques élevées.
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Le mouvement représente depuis longtemps un défi pour l’imagerie cardiaque, en particulier à des fréquences cardiaques élevées. Utilisé de manière prospective ou rétrospective, Precise Cardiac corrige le mouvement sur les images cardiaques afin d’améliorer la qualité de l’image à des fréquences cardiaques élevées.
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Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
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Imagerie cardiaque sans mouvement basée sur l’IA
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1. La durée de vie du produit est fixée par Philips à 10 ans. La disponibilité de la garantie “Tube for Life” varie selon le pays. Pour plus d’informations, contactez votre ingénieur commercial Philips.
2. Actuellement, les coûts opérationnels pour les clients varient considérablement selon de nombreux facteurs (par exemple, la marque du scanner,la taille de l’hôpital/du centre d’imagerie, les types de cas traités, l’utilisation du système). Les économies potentielles identifiées permettent d’éviter l’achat de tubes de remplacement sur une durée de vie de 10 ans d’un scanner. Ce calcul est basé sur un prix de vente moyen de 140 000 $ par tube de rechange et sur une estimation de durée de vie du tube de 3 ans. Il n’y a aucune garantie que tous les clients obtiennent ce résultat.
3. D’après une étude réalisée par Oz Radiology Group. Les résultats des études de cas ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
4. La réduction du bruit d’image, l’amélioration de la détectabilité à faible contraste et/ou la diminution de la dose ont été testées à l’aide de protocoles d’imagerie corporelle de référence. Toutes les mesures ont été testées sur des fantômes. Des tests de détectabilité à faible contraste ont été effectués à l’aide de coupes de 1 mm sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), avec un outil automatique “CHO” (Channelized Hotelling Observer). Données archivées.
5. D’après une évaluation interne de Philips menée par cinq experts cliniques, comparant le positionnement manuel à celui fait par Precise Position dans 40 cas cliniques utilisant un fantôme de corps humain. Les résultats issus des études de cas ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
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