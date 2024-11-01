Incisive CT Scanner TDM

Incisive CT permet à votre établissement de relever les défis les plus urgents. Philips Incisive CT fournit des données pertinentes à chaque étape, de l’acquisition aux résultats, et à tous les niveaux : financiers, cliniques et opérationnels. L’alliance de la conception du scanner et de la reproductibilité des opérations permet de prendre des décisions éclairées tout au long du processus, notamment avec la garantie “Tube for Life”¹. Désormais associée à CT Smart Workflow, la solution Incisive CT repousse davantage les limites. CT Smart Workflow offre un tout nouvel ensemble d’outils basés sur l’IA qui permet la reconstruction par IA, le positionnement automatique du patient, et bien plus encore, pour favoriser la réussite des examens avec des résultats rapides à faible dose. De l’imagerie cardiaque sans mouvement aux procédures interventionnelles sûres, CT Smart Workflow fait progresser vos opérations quotidiennes d’imagerie de manière significative.