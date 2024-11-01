Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement

Grâce à une résolution à bas contraste, une meilleure qualité d’image à dose réduite et des images quasiment exemptes de bruit*, la technologie de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) permet la visualisation des détails les plus infimes, vous offrant une précision clinique optimale afin de détecter et délimiter les petites structures les plus fines. L’IMR améliore la qualité d’image et “l’autosegmentation”. Une intervention manuelle réduite signifie une délimitation rapide des contours et une mise en place courte du traitement.