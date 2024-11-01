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Big Bore RT est conçu comme un simulateur TDM pour renforcer la confiance diagnostique, accélérer la mise en place du traitement et pérenniser votre investissement sans compromettre l’expérience patient, quatre dimensions essentielles pour des soins d’excellence.
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Se concentrer sur l’essentiel en radio-oncologie
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Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent
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Accélérer la mise en place du traitement
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Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement
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Deux fonctionnalités clés
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Deux fonctionnalités clés
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Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient
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Gérer le mouvement pour un traitement fiable
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Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles
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Multimodality Simulation Workspace
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Se concentrer sur l’essentiel en radio-oncologie
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Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent
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Accélérer la mise en place du traitement
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Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient
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Gérer le mouvement pour un traitement fiable
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Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles
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Multimodality Simulation Workspace
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|Taille du tunnel patient
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|Champ de visualisation de l’acquisition
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|Inclinaison du statif
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|Coupes
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|Alimentation du générateur
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|Vitesse de reconstruction
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Le système Brilliance CT Big Bore apporte son expertise clinique en radio-oncologie grâce à un design et à des processus de travail adaptés à la simulation sous scanner. De plus, il fournit la flexibilité nécessaire aux procédures de radiologie et de scanner interventionnel.
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Le logiciel Philips iPatient est un service d’imagerie personnalisé, axé sur le patient et à l’origine d’avancées majeures en matière de gestion de la dose et des processus de travail, conçu pour optimiser votre productivité au quotidien et bien plus encore.
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Avec une des meilleures résolutions à bas contraste et des images quasiment sans bruit*, l’IMR redéfinit la qualité des images scanner. Les innovations apportées au matériel et à l’algorithme de reconstruction garantissent une reconstruction rapide (moins de trois minutes pour la plupart des protocoles de référence), ce qui permet d’obtenir des résultats modélisés dans toutes les applications, même les plus exigeantes.
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