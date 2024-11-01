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Big Bore RT

Scanner et simulateur TDM conçus pour la radio-oncologie et la radiothérapie

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Big Bore RT est conçu comme un simulateur TDM pour renforcer la confiance diagnostique, accélérer la mise en place du traitement et pérenniser votre investissement sans compromettre l’expérience patient, quatre dimensions essentielles pour des soins d’excellence.

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Caractéristiques
Se concentrer sur l’essentiel en radio-oncologie
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Se concentrer sur l’essentiel en radio-oncologie

Big Bore RT fournit des outils avancés qui facilitent un marquage patient et un processus de travail de simulation précis et efficaces. Avec un véritable champ d’acquisition de 60 cm pour une visualisation anatomique complète, il offre une précision de positionnement spatial de moins de 2 mm entre le plan d’imagerie et le plan de marquage au laser pour un marquage patient fiable et il est conforme aux recommandations AAPM TG 66.

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Big Bore RT fournit des outils avancés qui facilitent un marquage patient et un processus de travail de simulation précis et efficaces. Avec un véritable champ d’acquisition de 60 cm pour une visualisation anatomique complète, il offre une précision de positionnement spatial de moins de 2 mm entre le plan d’imagerie et le plan de marquage au laser pour un marquage patient fiable et il est conforme aux recommandations AAPM TG 66.

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Big Bore RT fournit des outils avancés qui facilitent un marquage patient et un processus de travail de simulation précis et efficaces. Avec un véritable champ d’acquisition de 60 cm pour une visualisation anatomique complète, il offre une précision de positionnement spatial de moins de 2 mm entre le plan d’imagerie et le plan de marquage au laser pour un marquage patient fiable et il est conforme aux recommandations AAPM TG 66.
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Big Bore RT fournit des outils avancés qui facilitent un marquage patient et un processus de travail de simulation précis et efficaces. Avec un véritable champ d’acquisition de 60 cm pour une visualisation anatomique complète, il offre une précision de positionnement spatial de moins de 2 mm entre le plan d’imagerie et le plan de marquage au laser pour un marquage patient fiable et il est conforme aux recommandations AAPM TG 66.
Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent
Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent

Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent

Si une excellente qualité d’image est essentielle pour une délimitation précise des contours et des plans de traitement, la radio-oncologie exige davantage. Big Bore RT offre des solutions d’imagerie et de simulation exceptionnelles qui s’intègrent au processus de travail de votre service et offrent la précision et l’efficacité indispensables à la prise en charge du cancer.

Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent

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Si une excellente qualité d’image est essentielle pour une délimitation précise des contours et des plans de traitement, la radio-oncologie exige davantage. Big Bore RT offre des solutions d’imagerie et de simulation exceptionnelles qui s’intègrent au processus de travail de votre service et offrent la précision et l’efficacité indispensables à la prise en charge du cancer.

Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent

Si une excellente qualité d’image est essentielle pour une délimitation précise des contours et des plans de traitement, la radio-oncologie exige davantage. Big Bore RT offre des solutions d’imagerie et de simulation exceptionnelles qui s’intègrent au processus de travail de votre service et offrent la précision et l’efficacité indispensables à la prise en charge du cancer.
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Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent
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Si une excellente qualité d’image est essentielle pour une délimitation précise des contours et des plans de traitement, la radio-oncologie exige davantage. Big Bore RT offre des solutions d’imagerie et de simulation exceptionnelles qui s’intègrent au processus de travail de votre service et offrent la précision et l’efficacité indispensables à la prise en charge du cancer.
Accélérer la mise en place du traitement
Accélérer la mise en place du traitement

Accélérer la mise en place du traitement

Passez efficacement de l’examen d’imagerie au plan grâce à la simulation virtuelle et au marquage patient intégrés au scanner. L’application Philips Tumor LOC offre un processus de travail précis et efficace pour le marquage patient et la simulation virtuelle directement à partir de la console du scanner. Les outils facilitent la localisation de l’isocentre, générant des projections d’intensité maximale, minimale et moyenne, les contours des volumes cibles et des structures critiques, le positionnement du faisceau et les caractéristiques de la machine pour les examens de routine et de corrélation respiratoire.

Accélérer la mise en place du traitement

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Passez efficacement de l’examen d’imagerie au plan grâce à la simulation virtuelle et au marquage patient intégrés au scanner. L’application Philips Tumor LOC offre un processus de travail précis et efficace pour le marquage patient et la simulation virtuelle directement à partir de la console du scanner. Les outils facilitent la localisation de l’isocentre, générant des projections d’intensité maximale, minimale et moyenne, les contours des volumes cibles et des structures critiques, le positionnement du faisceau et les caractéristiques de la machine pour les examens de routine et de corrélation respiratoire.

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Passez efficacement de l’examen d’imagerie au plan grâce à la simulation virtuelle et au marquage patient intégrés au scanner. L’application Philips Tumor LOC offre un processus de travail précis et efficace pour le marquage patient et la simulation virtuelle directement à partir de la console du scanner. Les outils facilitent la localisation de l’isocentre, générant des projections d’intensité maximale, minimale et moyenne, les contours des volumes cibles et des structures critiques, le positionnement du faisceau et les caractéristiques de la machine pour les examens de routine et de corrélation respiratoire.
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Accélérer la mise en place du traitement
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Passez efficacement de l’examen d’imagerie au plan grâce à la simulation virtuelle et au marquage patient intégrés au scanner. L’application Philips Tumor LOC offre un processus de travail précis et efficace pour le marquage patient et la simulation virtuelle directement à partir de la console du scanner. Les outils facilitent la localisation de l’isocentre, générant des projections d’intensité maximale, minimale et moyenne, les contours des volumes cibles et des structures critiques, le positionnement du faisceau et les caractéristiques de la machine pour les examens de routine et de corrélation respiratoire.
Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement
Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement

Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement

Grâce à une résolution à bas contraste, une meilleure qualité d’image à dose réduite et des images quasiment exemptes de bruit*, la technologie de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) permet la visualisation des détails les plus infimes, vous offrant une précision clinique optimale afin de détecter et délimiter les petites structures les plus fines. L’IMR améliore la qualité d’image et “l’autosegmentation”. Une intervention manuelle réduite signifie une délimitation rapide des contours et une mise en place courte du traitement.

Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement

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Grâce à une résolution à bas contraste, une meilleure qualité d’image à dose réduite et des images quasiment exemptes de bruit*, la technologie de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) permet la visualisation des détails les plus infimes, vous offrant une précision clinique optimale afin de détecter et délimiter les petites structures les plus fines. L’IMR améliore la qualité d’image et “l’autosegmentation”. Une intervention manuelle réduite signifie une délimitation rapide des contours et une mise en place courte du traitement.

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Grâce à une résolution à bas contraste, une meilleure qualité d’image à dose réduite et des images quasiment exemptes de bruit*, la technologie de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) permet la visualisation des détails les plus infimes, vous offrant une précision clinique optimale afin de détecter et délimiter les petites structures les plus fines. L’IMR améliore la qualité d’image et “l’autosegmentation”. Une intervention manuelle réduite signifie une délimitation rapide des contours et une mise en place courte du traitement.
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Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement
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Grâce à une résolution à bas contraste, une meilleure qualité d’image à dose réduite et des images quasiment exemptes de bruit*, la technologie de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) permet la visualisation des détails les plus infimes, vous offrant une précision clinique optimale afin de détecter et délimiter les petites structures les plus fines. L’IMR améliore la qualité d’image et “l’autosegmentation”. Une intervention manuelle réduite signifie une délimitation rapide des contours et une mise en place courte du traitement.
Deux fonctionnalités clés
Deux fonctionnalités clés

Deux fonctionnalités clés

Philips offre deux technologies de pointe susceptibles d’améliorer la qualité des images. iDose4* améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à faible dose. La fonction O-MAR (réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.

Deux fonctionnalités clés

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Philips offre deux technologies de pointe susceptibles d’améliorer la qualité des images. iDose4* améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à faible dose. La fonction O-MAR (réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.

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Philips offre deux technologies de pointe susceptibles d’améliorer la qualité des images. iDose4* améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à faible dose. La fonction O-MAR (réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.
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Deux fonctionnalités clés
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Philips offre deux technologies de pointe susceptibles d’améliorer la qualité des images. iDose4* améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à faible dose. La fonction O-MAR (réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.
Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient
Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient

Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient

iPatient fournit une imagerie centrée sur le patient – notamment une imagerie pour la simulation et la planification du traitement – avec une régularité de la qualité d’image, d’acquisition en acquisition. iPatient est doté d’une interface utilisateur simple pour gérer la qualité d’image, la dose et la vitesse d’acquisition. Gagnez en confiance et en cohérence grâce à des cartes d’examen dédiées à l’oncologie et aux procédures TDM de diagnostic.

Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient

Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient
iPatient fournit une imagerie centrée sur le patient – notamment une imagerie pour la simulation et la planification du traitement – avec une régularité de la qualité d’image, d’acquisition en acquisition. iPatient est doté d’une interface utilisateur simple pour gérer la qualité d’image, la dose et la vitesse d’acquisition. Gagnez en confiance et en cohérence grâce à des cartes d’examen dédiées à l’oncologie et aux procédures TDM de diagnostic.

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Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient
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iPatient fournit une imagerie centrée sur le patient – notamment une imagerie pour la simulation et la planification du traitement – avec une régularité de la qualité d’image, d’acquisition en acquisition. iPatient est doté d’une interface utilisateur simple pour gérer la qualité d’image, la dose et la vitesse d’acquisition. Gagnez en confiance et en cohérence grâce à des cartes d’examen dédiées à l’oncologie et aux procédures TDM de diagnostic.
Gérer le mouvement pour un traitement fiable
Gérer le mouvement pour un traitement fiable

Gérer le mouvement pour un traitement fiable

Le scanner 4D avec soufflets et méthode de répartition d’amplitude, inclus dans le Pulmonary Toolkit destiné à l’oncologie, permet d’améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement, même pour les patients à la respiration irrégulière.

Gérer le mouvement pour un traitement fiable

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Le scanner 4D avec soufflets et méthode de répartition d’amplitude, inclus dans le Pulmonary Toolkit destiné à l’oncologie, permet d’améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement, même pour les patients à la respiration irrégulière.

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Le scanner 4D avec soufflets et méthode de répartition d’amplitude, inclus dans le Pulmonary Toolkit destiné à l’oncologie, permet d’améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement, même pour les patients à la respiration irrégulière.
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Gérer le mouvement pour un traitement fiable
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Le scanner 4D avec soufflets et méthode de répartition d’amplitude, inclus dans le Pulmonary Toolkit destiné à l’oncologie, permet d’améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement, même pour les patients à la respiration irrégulière.
Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles
Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles

Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles

Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.

Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles

Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles
Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.

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Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.
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Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.
Multimodality Simulation WS

Multimodality Simulation Workspace

Multimodality Simulation Workspace est une plateforme de simulation d’images indépendante du fournisseur qui prend en charge la fusion d’images et le contourage pour toutes les images et tous les ensembles de données disponibles. Elle fournit aux équipes cliniques les outils nécessaires pour la fusion d’images multimodalités, la délimitation automatique des contours basée sur l’IA et la collaboration, afin de réduire efficacement le temps d’attente des patients tout en fournissant des soins de qualité

Multimodality Simulation Workspace

Multimodality Simulation Workspace est une plateforme de simulation d’images indépendante du fournisseur qui prend en charge la fusion d’images et le contourage pour toutes les images et tous les ensembles de données disponibles. Elle fournit aux équipes cliniques les outils nécessaires pour la fusion d’images multimodalités, la délimitation automatique des contours basée sur l’IA et la collaboration, afin de réduire efficacement le temps d’attente des patients tout en fournissant des soins de qualité

Multimodality Simulation Workspace

Multimodality Simulation Workspace est une plateforme de simulation d’images indépendante du fournisseur qui prend en charge la fusion d’images et le contourage pour toutes les images et tous les ensembles de données disponibles. Elle fournit aux équipes cliniques les outils nécessaires pour la fusion d’images multimodalités, la délimitation automatique des contours basée sur l’IA et la collaboration, afin de réduire efficacement le temps d’attente des patients tout en fournissant des soins de qualité
  • Se concentrer sur l’essentiel en radio-oncologie
  • Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent
  • Accélérer la mise en place du traitement
  • Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement
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Big Bore RT fournit des outils avancés qui facilitent un marquage patient et un processus de travail de simulation précis et efficaces. Avec un véritable champ d’acquisition de 60 cm pour une visualisation anatomique complète, il offre une précision de positionnement spatial de moins de 2 mm entre le plan d’imagerie et le plan de marquage au laser pour un marquage patient fiable et il est conforme aux recommandations AAPM TG 66.

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Big Bore RT fournit des outils avancés qui facilitent un marquage patient et un processus de travail de simulation précis et efficaces. Avec un véritable champ d’acquisition de 60 cm pour une visualisation anatomique complète, il offre une précision de positionnement spatial de moins de 2 mm entre le plan d’imagerie et le plan de marquage au laser pour un marquage patient fiable et il est conforme aux recommandations AAPM TG 66.

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Lorsque l’imagerie et la planification de traitement se rencontrent
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Si une excellente qualité d’image est essentielle pour une délimitation précise des contours et des plans de traitement, la radio-oncologie exige davantage. Big Bore RT offre des solutions d’imagerie et de simulation exceptionnelles qui s’intègrent au processus de travail de votre service et offrent la précision et l’efficacité indispensables à la prise en charge du cancer.

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Accélérer la mise en place du traitement
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Accélérer la mise en place du traitement

Passez efficacement de l’examen d’imagerie au plan grâce à la simulation virtuelle et au marquage patient intégrés au scanner. L’application Philips Tumor LOC offre un processus de travail précis et efficace pour le marquage patient et la simulation virtuelle directement à partir de la console du scanner. Les outils facilitent la localisation de l’isocentre, générant des projections d’intensité maximale, minimale et moyenne, les contours des volumes cibles et des structures critiques, le positionnement du faisceau et les caractéristiques de la machine pour les examens de routine et de corrélation respiratoire.

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Accélérer la mise en place du traitement
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Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement
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Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement

Grâce à une résolution à bas contraste, une meilleure qualité d’image à dose réduite et des images quasiment exemptes de bruit*, la technologie de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) permet la visualisation des détails les plus infimes, vous offrant une précision clinique optimale afin de détecter et délimiter les petites structures les plus fines. L’IMR améliore la qualité d’image et “l’autosegmentation”. Une intervention manuelle réduite signifie une délimitation rapide des contours et une mise en place courte du traitement.

Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement

Améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement
Grâce à une résolution à bas contraste, une meilleure qualité d’image à dose réduite et des images quasiment exemptes de bruit*, la technologie de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) permet la visualisation des détails les plus infimes, vous offrant une précision clinique optimale afin de détecter et délimiter les petites structures les plus fines. L’IMR améliore la qualité d’image et “l’autosegmentation”. Une intervention manuelle réduite signifie une délimitation rapide des contours et une mise en place courte du traitement.

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Deux fonctionnalités clés
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Philips offre deux technologies de pointe susceptibles d’améliorer la qualité des images. iDose4* améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à faible dose. La fonction O-MAR (réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.

Deux fonctionnalités clés

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Philips offre deux technologies de pointe susceptibles d’améliorer la qualité des images. iDose4* améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à faible dose. La fonction O-MAR (réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.

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Philips offre deux technologies de pointe susceptibles d’améliorer la qualité des images. iDose4* améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à faible dose. La fonction O-MAR (réduction des artefacts métalliques pour les implants orthopédiques) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.
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Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient
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Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient

iPatient fournit une imagerie centrée sur le patient – notamment une imagerie pour la simulation et la planification du traitement – avec une régularité de la qualité d’image, d’acquisition en acquisition. iPatient est doté d’une interface utilisateur simple pour gérer la qualité d’image, la dose et la vitesse d’acquisition. Gagnez en confiance et en cohérence grâce à des cartes d’examen dédiées à l’oncologie et aux procédures TDM de diagnostic.

Centré sur le patient…avec un processus de travail basé sur iPatient

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iPatient fournit une imagerie centrée sur le patient – notamment une imagerie pour la simulation et la planification du traitement – avec une régularité de la qualité d’image, d’acquisition en acquisition. iPatient est doté d’une interface utilisateur simple pour gérer la qualité d’image, la dose et la vitesse d’acquisition. Gagnez en confiance et en cohérence grâce à des cartes d’examen dédiées à l’oncologie et aux procédures TDM de diagnostic.

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iPatient fournit une imagerie centrée sur le patient – notamment une imagerie pour la simulation et la planification du traitement – avec une régularité de la qualité d’image, d’acquisition en acquisition. iPatient est doté d’une interface utilisateur simple pour gérer la qualité d’image, la dose et la vitesse d’acquisition. Gagnez en confiance et en cohérence grâce à des cartes d’examen dédiées à l’oncologie et aux procédures TDM de diagnostic.
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Gérer le mouvement pour un traitement fiable
Gérer le mouvement pour un traitement fiable

Gérer le mouvement pour un traitement fiable

Le scanner 4D avec soufflets et méthode de répartition d’amplitude, inclus dans le Pulmonary Toolkit destiné à l’oncologie, permet d’améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement, même pour les patients à la respiration irrégulière.

Gérer le mouvement pour un traitement fiable

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Le scanner 4D avec soufflets et méthode de répartition d’amplitude, inclus dans le Pulmonary Toolkit destiné à l’oncologie, permet d’améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement, même pour les patients à la respiration irrégulière.

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Gérer le mouvement pour un traitement fiable

Le scanner 4D avec soufflets et méthode de répartition d’amplitude, inclus dans le Pulmonary Toolkit destiné à l’oncologie, permet d’améliorer la précision de la planification et de l’administration du traitement, même pour les patients à la respiration irrégulière.
Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles
Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles

Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles

Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.

Améliorer le confort et la maîtrise de l’utilisateur lors des procédures interventionnelles

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Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.

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Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.
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Les commandes interventionnelles conçues pour Big Bore RT offrent aux utilisateurs flexibilité, efficacité des processus de travail et transcription automatique de la position. Les mouvements incrémentiels précis et fins de la table, commandés par un clic sur un bouton pour visualiser rapidement et clairement la pointe de l’aiguille lors des procédures interventionnelles, permettent aux cliniciens de se concentrer sur ce qui importe le plus, le patient.
Multimodality Simulation WS

Multimodality Simulation Workspace

Multimodality Simulation Workspace est une plateforme de simulation d’images indépendante du fournisseur qui prend en charge la fusion d’images et le contourage pour toutes les images et tous les ensembles de données disponibles. Elle fournit aux équipes cliniques les outils nécessaires pour la fusion d’images multimodalités, la délimitation automatique des contours basée sur l’IA et la collaboration, afin de réduire efficacement le temps d’attente des patients tout en fournissant des soins de qualité

Multimodality Simulation Workspace

Multimodality Simulation Workspace est une plateforme de simulation d’images indépendante du fournisseur qui prend en charge la fusion d’images et le contourage pour toutes les images et tous les ensembles de données disponibles. Elle fournit aux équipes cliniques les outils nécessaires pour la fusion d’images multimodalités, la délimitation automatique des contours basée sur l’IA et la collaboration, afin de réduire efficacement le temps d’attente des patients tout en fournissant des soins de qualité

Multimodality Simulation Workspace

Multimodality Simulation Workspace est une plateforme de simulation d’images indépendante du fournisseur qui prend en charge la fusion d’images et le contourage pour toutes les images et tous les ensembles de données disponibles. Elle fournit aux équipes cliniques les outils nécessaires pour la fusion d’images multimodalités, la délimitation automatique des contours basée sur l’IA et la collaboration, afin de réduire efficacement le temps d’attente des patients tout en fournissant des soins de qualité

Fiche technique

Caractéristiques
Caractéristiques
Taille du tunnel patient
  • 85 cm
Champ de visualisation de l’acquisition
  • 60 cm
Inclinaison du statif
  • -30° à +30° par incréments de 0,5°
Coupes
  • 32
Alimentation du générateur
  • 80 kW
Vitesse de reconstruction
  • Jusqu’à 30 images/seconde
Caractéristiques
Caractéristiques
Taille du tunnel patient
  • 85 cm
Champ de visualisation de l’acquisition
  • 60 cm
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Caractéristiques
Caractéristiques
Taille du tunnel patient
  • 85 cm
Champ de visualisation de l’acquisition
  • 60 cm
Inclinaison du statif
  • -30° à +30° par incréments de 0,5°
Coupes
  • 32
Alimentation du générateur
  • 80 kW
Vitesse de reconstruction
  • Jusqu’à 30 images/seconde
  • * Dans la pratique clinique, le recours à l’IMR en imagerie TDM peut permettre de réduire la dose de rayons X en fonction du type d’examen, de la taille du patient, de la région anatomique et des processus de travail. Lors de la mise en service, une optimisation avec les utilisateurs permet d’obtenir une qualité d’image diagnostique adaptée au type d’examen réalisé, avec une dose adéquate. La réduction du bruit sur les images, l’amélioration de la résolution spatiale et de la détectabilité à bas contraste et/ou la diminution de la dose ont été testés à l’aide de protocoles d’imagerie corporelle de référence. Toutes les mesures ont été testées sur des fantômes. Les évaluations relatives aux réductions de dose ont été réalisées en utilisant des coupes de 0,8 mm et testées sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), en présence d’observateurs humains. Données archivées.
  • ** Bruit sur l’image, tel que défini par la norme CEI 61223-3-5. Le bruit sur l’image a été évalué sur un fantôme à l’aide d’un protocole d’imagerie corporelle de référence. Données archivées

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