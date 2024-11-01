Ingenia 1.5T Evolution

Le système Ingenia 1.5T Evolution¹ améliore vos performances grâce aux solutions SmartWorkflow innovantes qui comprennent la technologie de détection du patient basée sur l’intelligence artificielle, l’orientation en salle et l’automatisation des examens. La technologie Compressed SENSE vous permet d’effectuer des acquisitions jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique, en 2D ou en 3D, et pour toutes les anatomies². Le système offre une expérience audiovisuelle immersive qui rassure les patients et les guide tout au long de l’examen IRM, contribuant à une expérience patient positive. Les avantages comprennent également une confiance clinique accrue ainsi qu’une haute qualité d’image homogène et reproductible, même pour les anatomies techniquement difficiles.
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Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
Proposez en toute confiance des examens IRM à des patients de plus en plus nombreux, mais potentiellement moins bien pris en charge : les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions. ScanWise Implant fournit des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de condition telles que spécifiées par le fabricant de l’implant. Votre système IRM applique alors automatiquement ces valeurs durant toute la durée de l’examen, ce qui vous aide à simplifier votre processus d’acquisition et à rester dans les limites spécifiées pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions.
Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
Proposez en toute confiance des examens IRM à des patients de plus en plus nombreux, mais potentiellement moins bien pris en charge : les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions. ScanWise Implant fournit des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de condition telles que spécifiées par le fabricant de l’implant. Votre système IRM applique alors automatiquement ces valeurs durant toute la durée de l’examen, ce qui vous aide à simplifier votre processus d’acquisition et à rester dans les limites spécifiées pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions.
Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
Proposez en toute confiance des examens IRM à des patients de plus en plus nombreux, mais potentiellement moins bien pris en charge : les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions. ScanWise Implant fournit des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de condition telles que spécifiées par le fabricant de l’implant. Votre système IRM applique alors automatiquement ces valeurs durant toute la durée de l’examen, ce qui vous aide à simplifier votre processus d’acquisition et à rester dans les limites spécifiées pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions.
Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
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Proposez en toute confiance des examens IRM à des patients de plus en plus nombreux, mais potentiellement moins bien pris en charge : les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions. ScanWise Implant fournit des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de condition telles que spécifiées par le fabricant de l’implant. Votre système IRM applique alors automatiquement ces valeurs durant toute la durée de l’examen, ce qui vous aide à simplifier votre processus d’acquisition et à rester dans les limites spécifiées pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions.
Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
Fournissant jusqu’à quatre types d’images en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine préférées par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en matière d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.
Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
Fournissant jusqu’à quatre types d’images en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine préférées par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en matière d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.
Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
Fournissant jusqu’à quatre types d’images en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine préférées par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en matière d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.
Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
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Fournissant jusqu’à quatre types d’images en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine préférées par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en matière d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
Dans votre service d’IRM, chaque minute est précieuse. Que diriez-vous si nous vous annoncions qu’il existe un moyen de récupérer le temps perdu au cours de vos examens IRM ? Ou d’utiliser plus intelligemment le temps que vous avez à disposition ? Imaginez dans quelle mesure cela pourrait vous aider à mieux utiliser vos ressources limitées et à mieux répondre aux demandes des médecins traitants. C’est exactement ce que la technologie Compressed SENSE peut offrir à votre service d’IRM.
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
Dans votre service d’IRM, chaque minute est précieuse. Que diriez-vous si nous vous annoncions qu’il existe un moyen de récupérer le temps perdu au cours de vos examens IRM ? Ou d’utiliser plus intelligemment le temps que vous avez à disposition ? Imaginez dans quelle mesure cela pourrait vous aider à mieux utiliser vos ressources limitées et à mieux répondre aux demandes des médecins traitants. C’est exactement ce que la technologie Compressed SENSE peut offrir à votre service d’IRM.
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
Dans votre service d’IRM, chaque minute est précieuse. Que diriez-vous si nous vous annoncions qu’il existe un moyen de récupérer le temps perdu au cours de vos examens IRM ? Ou d’utiliser plus intelligemment le temps que vous avez à disposition ? Imaginez dans quelle mesure cela pourrait vous aider à mieux utiliser vos ressources limitées et à mieux répondre aux demandes des médecins traitants. C’est exactement ce que la technologie Compressed SENSE peut offrir à votre service d’IRM.
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
Dans votre service d’IRM, chaque minute est précieuse. Que diriez-vous si nous vous annoncions qu’il existe un moyen de récupérer le temps perdu au cours de vos examens IRM ? Ou d’utiliser plus intelligemment le temps que vous avez à disposition ? Imaginez dans quelle mesure cela pourrait vous aider à mieux utiliser vos ressources limitées et à mieux répondre aux demandes des médecins traitants. C’est exactement ce que la technologie Compressed SENSE peut offrir à votre service d’IRM.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Une vitesse sans compromis
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
Une confiance totale avec les implants compatibles RM sous conditions
Proposez en toute confiance des examens IRM à des patients de plus en plus nombreux, mais potentiellement moins bien pris en charge : les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions. ScanWise Implant fournit des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de condition telles que spécifiées par le fabricant de l’implant. Votre système IRM applique alors automatiquement ces valeurs durant toute la durée de l’examen, ce qui vous aide à simplifier votre processus d’acquisition et à rester dans les limites spécifiées pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions.
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Proposez en toute confiance des examens IRM à des patients de plus en plus nombreux, mais potentiellement moins bien pris en charge : les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions. ScanWise Implant fournit des instructions étape par étape pour saisir les valeurs de condition telles que spécifiées par le fabricant de l’implant. Votre système IRM applique alors automatiquement ces valeurs durant toute la durée de l’examen, ce qui vous aide à simplifier votre processus d’acquisition et à rester dans les limites spécifiées pour les patients porteurs d’implants compatibles RM sous conditions.
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Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
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Fournissant jusqu’à quatre types d’images en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine préférées par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en matière d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.
Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
Fournissant jusqu’à quatre types d’images en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine préférées par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en matière d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.
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Une imagerie sans graisse rapide, uniforme, complète et homogène
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Fournissant jusqu’à quatre types d’images en une acquisition, avec ou sans contraste de suppression de graisse, pour des durées d’acquisition et une résolution de routine, vous pouvez remplacer vos acquisitions TSE de routine préférées par celle-ci. mDIXON XD TSE améliore vos stratégies en matière d’imagerie en simplifiant vos procédures TSE de routine.
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
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Dans votre service d’IRM, chaque minute est précieuse. Que diriez-vous si nous vous annoncions qu’il existe un moyen de récupérer le temps perdu au cours de vos examens IRM ? Ou d’utiliser plus intelligemment le temps que vous avez à disposition ? Imaginez dans quelle mesure cela pourrait vous aider à mieux utiliser vos ressources limitées et à mieux répondre aux demandes des médecins traitants. C’est exactement ce que la technologie Compressed SENSE peut offrir à votre service d’IRM.
Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
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Des examens IRM jusqu’à 50 % plus rapides, avec une qualité d’image pratiquement identique²
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Dans votre service d’IRM, chaque minute est précieuse. Que diriez-vous si nous vous annoncions qu’il existe un moyen de récupérer le temps perdu au cours de vos examens IRM ? Ou d’utiliser plus intelligemment le temps que vous avez à disposition ? Imaginez dans quelle mesure cela pourrait vous aider à mieux utiliser vos ressources limitées et à mieux répondre aux demandes des médecins traitants. C’est exactement ce que la technologie Compressed SENSE peut offrir à votre service d’IRM.
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Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
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Une vitesse sans compromis
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.
Une vitesse sans compromis
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Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
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Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
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Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
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MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance IA intégrée¹², à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %¹¹.
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Fiche technique
Aimant Xtend
Aimant Xtend
Poids de l’aimant
3060
kg
Diamètre d’ouverture du tunnel
70
cm
Champ d’acquisition maximal
55
cm
Homogénéité type à 45 cm DSV
≤ 0,9
ppm
Technologie HeliumSave
Oui (système sans évaporation)
Taux d’évaporation des cryogènes en conditions d’examen normales
0,0
l/hr
Gradients Oméga
Gradients Oméga
Amplitude max. pour chaque axe
33 mT/m
Pente max. pour chaque axe
120 T/m/s
Gradients Omega HP
Gradients Omega HP
Amplitude max. pour chaque axe
45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
200 T/m/s
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Emplacement du convertisseur analogique-numérique (ADC)
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des éléments récepteurs
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Taux d’évaporation des cryogènes en conditions d’examen normales
0,0
l/hr
Gradients Oméga
Gradients Oméga
Amplitude max. pour chaque axe
33 mT/m
Pente max. pour chaque axe
120 T/m/s
Gradients Omega HP
Gradients Omega HP
Amplitude max. pour chaque axe
45 mT/m
Pente max. pour chaque axe
200 T/m/s
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Emplacement du convertisseur analogique-numérique (ADC)
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des éléments récepteurs
Chaîne de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Entièrement numérique
dStream
Oui
Informations d’installation
Informations d’installation
Surface minimale requise pour l’installation
3,4 m x 5,3 m⁶
Hauteur de plafond (minimum)
2,5 m
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Préparation guidée de l’examen
Oui
Centrage automatique du patient
Oui
Déclenchement respiratoire sans contact
Oui
Démarrage de l’examen en salle
Oui
ScanWise Implant
Oui
Planification et acquisition automatisées
Oui
Accompagnement automatisé des patients
Oui
Post-traitement automatisé
Oui
1 Ingenia 1.5T Evolution est une configuration spécifique du produit homologué Ingenia 1.5T.
2 Par rapport aux examens Philips ne disposant pas de la technologie Compressed SENSE.
3 Les dynamiques sont reconstruites à la résolution temporelle prescrite et contiennent des données partagées à partir de points temporels antérieurs et postérieurs.
4 Par rapport à l’imagerie eTHRIVE chez les sujets incapables de retenir leur respiration.
5 Vérifiez la compatibilité avec votre ingénieur commercial Philips.
6 5,6 m en cas de longueur de course complète de la table d’examen du patient.
8 La technologie Adaptive-C-SENSE utilisée par SmartSpeed a remporté le défi Fast MRI Challenge organisé par Facebook et New York Langone Health en 2019.
9 Par rapport à Philips SENSE.
10 En moyenne, mesure effectuée sur un échantillon de sites provenant de la base installée IRM Philips.
11 Par rapport à une station de travail.
12 Selon la définition de l’IA du groupe d’experts de haut niveau de l’UE.
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