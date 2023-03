Ingenia 1.5T Evolution

Une vitesse sans compromis

Philips SmartSpeed offre une qualité d’image et une vitesse sans compromis grâce à une technologie d’IA récompensée⁸ et à un moteur de vitesse Compressed SENSE de pointe. Cette technologie augmente la vitesse d’imagerie jusqu’à un facteur de 3⁹, offre une résolution jusqu’à 65 % plus élevée⁹ et ainsi, une très bonne qualité d’image. Elle est également compatible avec 97 % des protocoles cliniques¹⁰ et permet de gérer l’imagerie en mouvement, l’imagerie à proximité des implants, l’imagerie avec respiration libre et l’imagerie pondérée en diffusion pour répondre aux besoins d’un large éventail de patients souffrant de pathologies diverses.