Critères de recherche
Gagnez un temps précieux en vérifiant le déroulement de l’intervention. Lors des procédures de neurochirurgie, le patient peut facilement être déplacé du bloc à la salle d’examen, afin d’obtenir rapidement des résultats IRM peropératoires et faciliter la prise de décision chirurgicale. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, le système IRM de la salle d’opération hybride MR-OR peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
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Obtenez des données d’imagerie par résonance magnétique détaillées et à jour quasiment à tout moment pendant l’intervention chirurgicale
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Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
Favorisez la rentabilité et générez de la valeur pour votre établissement
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Gagnez un temps précieux grâce à une technologie de haute qualité
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Contribuez à l’excellence clinique avec une vaste gamme d’applications neurologiques
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Réalisez des procédures avancées
Réalisez des procédures avancées
Réalisez des procédures avancées
Réalisez des procédures avancées
Gardez la configuration de votre salle d’opération intacte
Gardez la configuration de votre salle d’opération intacte
Gardez la configuration de votre salle d’opération intacte
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Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient
Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient
Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient
Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient
Bénéficiez de la polyvalence dont vous avez besoin pour un travail flexible et efficace
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Bénéficiez de la polyvalence dont vous avez besoin pour un travail flexible et efficace
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Faites votre choix parmi les options d’installation flexibles
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Augmentez les avantages de l’IRM et votre capacité de traitement
Augmentez les avantages de l’IRM et votre capacité de traitement
Augmentez les avantages de l’IRM et votre capacité de traitement
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Bénéficiez d’une installation sans problème
Bénéficiez d’une installation sans problème
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Obtenez des données d’imagerie par résonance magnétique détaillées et à jour quasiment à tout moment pendant l’intervention chirurgicale
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Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
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Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
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Favorisez la rentabilité et générez de la valeur pour votre établissement
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Gagnez un temps précieux grâce à une technologie de haute qualité
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Contribuez à l’excellence clinique avec une vaste gamme d’applications neurologiques
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Réalisez des procédures avancées
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Gardez la configuration de votre salle d’opération intacte
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Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient
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Bénéficiez de la polyvalence dont vous avez besoin pour un travail flexible et efficace
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Faites votre choix parmi les options d’installation flexibles
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Augmentez les avantages de l’IRM et votre capacité de traitement
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Bénéficiez d’une installation sans problème
Bénéficiez d’une installation sans problème
Bénéficiez d’une installation sans problème
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|Puissances du champ
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|Diamètre d’ouverture du tunnel
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Voir le produit
Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement scellé, Ingenia Ambition X vous permet de bénéficier d’un fonctionnement IRM sans hélium plus productif¹. Il offre une qualité d’image optimale, avec une netteté jusqu’à 80 % supérieure, même dans les cas les plus complexes. Il permet de réaliser des examens IRM jusqu’à trois fois plus rapidement² grâce à la technologie d’accélération SmartSpeed Precise, conçue pour toutes les anatomies. La durée globale de l’examen est réduite grâce à une installation du patient simplifiée et guidée au niveau du tunnel. En outre, Ingenia Ambition propose une expérience audiovisuelle immersive visant à apaiser le patient et à l’accompagner tout au long de l’examen IRM.
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