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Ingenia MR-OR

Système d’imagerie peropératoire par résonance magnétique

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Gagnez un temps précieux en vérifiant le déroulement de l’intervention. Lors des procédures de neurochirurgie, le patient peut facilement être déplacé du bloc à la salle d’examen, afin d’obtenir rapidement des résultats IRM peropératoires et faciliter la prise de décision chirurgicale. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour l’imagerie peropératoire, le système IRM de la salle d’opération hybride MR-OR peut être utilisé à des fins diagnostiques standard.

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Caractéristiques
Obtenez des données d’imagerie par résonance magnétique détaillées et à jour quasiment à tout moment pendant l’intervention chirurgicale
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Le transfert rapide et simplifié de votre patient de la salle d’opération vers le scanner Ingenia MR situé dans la salle adjacente vous permet d’acquérir des informations d’IRM à jour quasiment à tout moment pendant les procédures chirurgicales. Cela renforce la confiance clinique dans l’environnement dynamique de la salle d’opération.

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Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen
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La solution de transfert de patients qui combine un transporteur de patients Transmobil et une interface FlexTrak OR permet un transfert rapide et en ligne de la table chirurgicale vers le scanner IRM. Les changements ne prennent que quelques minutes, ce qui vous permet de gagner un temps précieux. Votre patient reste sur la planche de transfert tout au long de la transition, pour une manipulation aisée du patient. Le système FlexTrak OR reste du côté IRM tout au long de la procédure peropératoire, sans jamais traverser la limite stérile de la salle d’opération.

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Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
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Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales

Au cœur du système Ingenia MR-OR se trouve un scanner Ingenia MR-OR 1.5T ou 3.0T, qui offre une imagerie optimale grâce à la technologie à large bande numérique dStream. Cela assure la qualité d’image nécessaire à la visualisation des marges tumorales et des structures critiques. De plus, la linéarité de gradient de pointe permet de générer des images avec une précision géométrique élevée pour mettre à jour la neuronavigation et contrer la source du décalage cérébral.

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Au cœur du système Ingenia MR-OR se trouve un scanner Ingenia MR-OR 1.5T ou 3.0T, qui offre une imagerie optimale grâce à la technologie à large bande numérique dStream. Cela assure la qualité d’image nécessaire à la visualisation des marges tumorales et des structures critiques. De plus, la linéarité de gradient de pointe permet de générer des images avec une précision géométrique élevée pour mettre à jour la neuronavigation et contrer la source du décalage cérébral.

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Favorisez la rentabilité
Favorisez la rentabilité et générez de la valeur pour votre établissement

Favorisez la rentabilité et générez de la valeur pour votre établissement

Une solution d’IRM peropératoire bien planifiée peut générer de la valeur pour votre établissement. L’utilisation du système Ingenia MR-OR pendant l’intervention chirurgicale, et pour le diagnostic régulier et les acquisitions de suivi, favorise la rentabilité de vos ressources.

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Gagnez un temps précieux grâce à une technologie de haute qualité
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L’architecture numérique dStream et les protocoles d’acquisition basés sur dS SENSE offrent des facteurs d’accélération élevés, pour une imagerie rapide et des fenêtres d’acquisition étroites. Ainsi, vous pouvez rationaliser les examens et réduire le temps de présence du patient dans le scanner.

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Contribuez à l’excellence clinique avec une vaste gamme d’applications neurologiques
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Contribuez à l’excellence clinique avec une vaste gamme d’applications neurologiques

Ingenia MR-OR vous donne accès à une large gamme d’applications neurologiques avancées. Ces dernières étendent l’imagerie anatomique standard pondérée en T1/T2 en ajoutant, par exemple, l’IRMf, l’imagerie pondérée en diffusion (DWI) et l’imagerie du tenseur de diffusion (DTI). Ces outils fournissent des détails sur l’infiltration tumorale, les zones éloquentes et les définitions de faisceaux de la substance blanche pour vous aider à épargner les structures critiques.

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Réalisez des procédures avancées
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Réalisez des procédures avancées

La solution Philips Ingenia MR-OR vous permet de réaliser des interventions sur trois consoles : dans la salle d’opération, à l’avant de l’aimant et à l’arrière de l’aimant. Cela est utile pour les biopsies cérébrales guidées par IRM et les procédures de neurochirurgie fonctionnelle, y compris le placement de stimulateurs cérébraux en profondeur. Ce niveau de flexibilité vous permet d’étendre la gamme des procédures neurochirurgicales.

Réalisez des procédures avancées

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La solution Philips Ingenia MR-OR vous permet de réaliser des interventions sur trois consoles : dans la salle d’opération, à l’avant de l’aimant et à l’arrière de l’aimant. Cela est utile pour les biopsies cérébrales guidées par IRM et les procédures de neurochirurgie fonctionnelle, y compris le placement de stimulateurs cérébraux en profondeur. Ce niveau de flexibilité vous permet d’étendre la gamme des procédures neurochirurgicales.

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La solution Philips Ingenia MR-OR vous permet de réaliser des interventions sur trois consoles : dans la salle d’opération, à l’avant de l’aimant et à l’arrière de l’aimant. Cela est utile pour les biopsies cérébrales guidées par IRM et les procédures de neurochirurgie fonctionnelle, y compris le placement de stimulateurs cérébraux en profondeur. Ce niveau de flexibilité vous permet d’étendre la gamme des procédures neurochirurgicales.
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Gardez la configuration de votre salle d’opération intacte
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Gardez la configuration de votre salle d’opération intacte

La solution de salle d’opération hybride MR-OR maintient l’aimant d’IRM et le bloc opératoire à proximité tout en les séparant par des portes coulissantes. Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser des instruments et des dispositifs chirurgicaux standard dans la salle d’opération avec un écart minimal par rapport à la routine chirurgicale établie.

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Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient
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Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient

Le tunnel de 70 cm de large du système Ingenia permet de positionner facilement les patients en décubitus ventral, dorsal ou en position latérale, pour une plus grande flexibilité chirurgicale. En outre, le système Ingenia offre un large champ de vision homogène allant jusqu’à 55 cm dans un système commercial de 70 cm, ce qui favorise un positionnement polyvalent de la tête et permet la prise en charge des cas complexes.

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Le tunnel de 70 cm de large du système Ingenia permet de positionner facilement les patients en décubitus ventral, dorsal ou en position latérale, pour une plus grande flexibilité chirurgicale. En outre, le système Ingenia offre un large champ de vision homogène allant jusqu’à 55 cm dans un système commercial de 70 cm, ce qui favorise un positionnement polyvalent de la tête et permet la prise en charge des cas complexes.

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Bénéficiez de la polyvalence dont vous avez besoin pour un travail flexible et efficace
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Bénéficiez de la polyvalence dont vous avez besoin pour un travail flexible et efficace

Le système Ingenia MR-OR est compatible avec les supports universels Maquet Otetus et Magnus, ce qui vous permet de travailler dans votre configuration de salle d’opération préférée. Deux solutions de maintien de tête compatibles avec l’IRM sont disponibles pour maintenir votre patient. Le support de tête NORAS est équipé d’une antenne à 8 canaux intégrée, pour une IRM peropératoire de haute qualité, même dans les positions difficiles. Le système d’appuie-tête DORO® est une armature ouverte qui s’associe à des antennes RF flexibles pour une accessibilité et flexibilité optimales.

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Faites votre choix parmi les options d’installation flexibles
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Faites votre choix parmi les options d’installation flexibles

Le scanner IRM Ingenia vous permet d’accéder à l’aimant depuis l’avant et l’arrière. Cela offre une large gamme d’options d’installation qui permettent un haut niveau de personnalisation en fonction de vos besoins. En plus de la solution de salle d’opération hybride MR-OR, vous pouvez également connecter plusieurs salles d’opération à un seul espace d’IRM, pour des procédures simultanées. Vous bénéficiez ainsi d’une grande flexibilité dans la planification des patients, afin de tirer le meilleur de vos ressources et de votre investissement.

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Le scanner IRM Ingenia vous permet d’accéder à l’aimant depuis l’avant et l’arrière. Cela offre une large gamme d’options d’installation qui permettent un haut niveau de personnalisation en fonction de vos besoins. En plus de la solution de salle d’opération hybride MR-OR, vous pouvez également connecter plusieurs salles d’opération à un seul espace d’IRM, pour des procédures simultanées. Vous bénéficiez ainsi d’une grande flexibilité dans la planification des patients, afin de tirer le meilleur de vos ressources et de votre investissement.

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Le scanner IRM Ingenia vous permet d’accéder à l’aimant depuis l’avant et l’arrière. Cela offre une large gamme d’options d’installation qui permettent un haut niveau de personnalisation en fonction de vos besoins. En plus de la solution de salle d’opération hybride MR-OR, vous pouvez également connecter plusieurs salles d’opération à un seul espace d’IRM, pour des procédures simultanées. Vous bénéficiez ainsi d’une grande flexibilité dans la planification des patients, afin de tirer le meilleur de vos ressources et de votre investissement.
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Augmentez les avantages de l’IRM et votre capacité de traitement
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Augmentez les avantages de l’IRM et votre capacité de traitement

Lorsqu’il n’est pas utilisé en peropératoire, vous pouvez déployer le système Ingenia MR-OR pour des procédures de diagnostic standard et l’imagerie préopératoire et postopératoire. Cette double fonction vous permet d’utiliser efficacement votre scanner, de favoriser sa rentabilité et d’étendre les avantages d’une IRM de haute qualité à d’autres pratiques cliniques.

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Bénéficiez d’une installation sans problème
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Bénéficiez d’une installation sans problème

Grâce à une planification efficace, la solution Ingenia MR-OR peut être installée sans restructuration majeure de vos installations chirurgicales existantes. Tout au long du processus d’installation, Philips fournit des conseils et une assistance pour identifier vos besoins cliniques et trouver la solution qui y répond le mieux.

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  • Obtenez des données d’imagerie par résonance magnétique détaillées et à jour quasiment à tout moment pendant l’intervention chirurgicale
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La solution de transfert de patients qui combine un transporteur de patients Transmobil et une interface FlexTrak OR permet un transfert rapide et en ligne de la table chirurgicale vers le scanner IRM. Les changements ne prennent que quelques minutes, ce qui vous permet de gagner un temps précieux. Votre patient reste sur la planche de transfert tout au long de la transition, pour une manipulation aisée du patient. Le système FlexTrak OR reste du côté IRM tout au long de la procédure peropératoire, sans jamais traverser la limite stérile de la salle d’opération.

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La solution de transfert de patients qui combine un transporteur de patients Transmobil et une interface FlexTrak OR permet un transfert rapide et en ligne de la table chirurgicale vers le scanner IRM. Les changements ne prennent que quelques minutes, ce qui vous permet de gagner un temps précieux. Votre patient reste sur la planche de transfert tout au long de la transition, pour une manipulation aisée du patient. Le système FlexTrak OR reste du côté IRM tout au long de la procédure peropératoire, sans jamais traverser la limite stérile de la salle d’opération.
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Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales
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Bénéficiez des avantages d’une plate-forme d’imagerie optimale lors des procédures chirurgicales

Au cœur du système Ingenia MR-OR se trouve un scanner Ingenia MR-OR 1.5T ou 3.0T, qui offre une imagerie optimale grâce à la technologie à large bande numérique dStream. Cela assure la qualité d’image nécessaire à la visualisation des marges tumorales et des structures critiques. De plus, la linéarité de gradient de pointe permet de générer des images avec une précision géométrique élevée pour mettre à jour la neuronavigation et contrer la source du décalage cérébral.

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Favorisez la rentabilité
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Une solution d’IRM peropératoire bien planifiée peut générer de la valeur pour votre établissement. L’utilisation du système Ingenia MR-OR pendant l’intervention chirurgicale, et pour le diagnostic régulier et les acquisitions de suivi, favorise la rentabilité de vos ressources.

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Gagnez un temps précieux grâce à une technologie de haute qualité
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L’architecture numérique dStream et les protocoles d’acquisition basés sur dS SENSE offrent des facteurs d’accélération élevés, pour une imagerie rapide et des fenêtres d’acquisition étroites. Ainsi, vous pouvez rationaliser les examens et réduire le temps de présence du patient dans le scanner.

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Contribuez à l’excellence clinique avec une vaste gamme d’applications neurologiques
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Ingenia MR-OR vous donne accès à une large gamme d’applications neurologiques avancées. Ces dernières étendent l’imagerie anatomique standard pondérée en T1/T2 en ajoutant, par exemple, l’IRMf, l’imagerie pondérée en diffusion (DWI) et l’imagerie du tenseur de diffusion (DTI). Ces outils fournissent des détails sur l’infiltration tumorale, les zones éloquentes et les définitions de faisceaux de la substance blanche pour vous aider à épargner les structures critiques.

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Réalisez des procédures avancées
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Réalisez des procédures avancées

La solution Philips Ingenia MR-OR vous permet de réaliser des interventions sur trois consoles : dans la salle d’opération, à l’avant de l’aimant et à l’arrière de l’aimant. Cela est utile pour les biopsies cérébrales guidées par IRM et les procédures de neurochirurgie fonctionnelle, y compris le placement de stimulateurs cérébraux en profondeur. Ce niveau de flexibilité vous permet d’étendre la gamme des procédures neurochirurgicales.

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Gardez la configuration de votre salle d’opération intacte
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La solution de salle d’opération hybride MR-OR maintient l’aimant d’IRM et le bloc opératoire à proximité tout en les séparant par des portes coulissantes. Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser des instruments et des dispositifs chirurgicaux standard dans la salle d’opération avec un écart minimal par rapport à la routine chirurgicale établie.

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Gagnez en flexibilité pour le positionnement du patient
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Le tunnel de 70 cm de large du système Ingenia permet de positionner facilement les patients en décubitus ventral, dorsal ou en position latérale, pour une plus grande flexibilité chirurgicale. En outre, le système Ingenia offre un large champ de vision homogène allant jusqu’à 55 cm dans un système commercial de 70 cm, ce qui favorise un positionnement polyvalent de la tête et permet la prise en charge des cas complexes.

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Bénéficiez de la polyvalence dont vous avez besoin pour un travail flexible et efficace
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Le système Ingenia MR-OR est compatible avec les supports universels Maquet Otetus et Magnus, ce qui vous permet de travailler dans votre configuration de salle d’opération préférée. Deux solutions de maintien de tête compatibles avec l’IRM sont disponibles pour maintenir votre patient. Le support de tête NORAS est équipé d’une antenne à 8 canaux intégrée, pour une IRM peropératoire de haute qualité, même dans les positions difficiles. Le système d’appuie-tête DORO® est une armature ouverte qui s’associe à des antennes RF flexibles pour une accessibilité et flexibilité optimales.

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Faites votre choix parmi les options d’installation flexibles
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Faites votre choix parmi les options d’installation flexibles

Le scanner IRM Ingenia vous permet d’accéder à l’aimant depuis l’avant et l’arrière. Cela offre une large gamme d’options d’installation qui permettent un haut niveau de personnalisation en fonction de vos besoins. En plus de la solution de salle d’opération hybride MR-OR, vous pouvez également connecter plusieurs salles d’opération à un seul espace d’IRM, pour des procédures simultanées. Vous bénéficiez ainsi d’une grande flexibilité dans la planification des patients, afin de tirer le meilleur de vos ressources et de votre investissement.

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Augmentez les avantages de l’IRM et votre capacité de traitement
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Lorsqu’il n’est pas utilisé en peropératoire, vous pouvez déployer le système Ingenia MR-OR pour des procédures de diagnostic standard et l’imagerie préopératoire et postopératoire. Cette double fonction vous permet d’utiliser efficacement votre scanner, de favoriser sa rentabilité et d’étendre les avantages d’une IRM de haute qualité à d’autres pratiques cliniques.

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Grâce à une planification efficace, la solution Ingenia MR-OR peut être installée sans restructuration majeure de vos installations chirurgicales existantes. Tout au long du processus d’installation, Philips fournit des conseils et une assistance pour identifier vos besoins cliniques et trouver la solution qui y répond le mieux.

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Fiche technique

Système IRM
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Puissances du champ
  • 1,5 et 3,0 T
Aimant Xtend
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Diamètre d’ouverture du tunnel
  • 70 cm
Système IRM
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Aimant Xtend
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Diamètre d’ouverture du tunnel
  • 70 cm
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Système IRM
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Aimant Xtend
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  • 70 cm

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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