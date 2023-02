Créez une transition fluide entre la salle d’opération et la salle d’examen

La solution de transfert de patients qui combine un transporteur de patients Transmobil et une interface FlexTrak OR permet un transfert rapide et en ligne de la table chirurgicale vers le scanner IRM. Les changements ne prennent que quelques minutes, ce qui vous permet de gagner un temps précieux. Votre patient reste sur la planche de transfert tout au long de la transition, pour une manipulation aisée du patient. Le système FlexTrak OR reste du côté IRM tout au long de la procédure peropératoire, sans jamais traverser la limite stérile de la salle d’opération.