La plate-forme EPIQ Elite prend en charge à la fois les méthodes d’élastographie par ondes de cisaillement et d’imagerie basée sur les déformations tissulaires. Cette dernière, de par sa sensibilité élevée, peut être utilisée pour évaluer rapidement les valeurs de dureté relative des tissus dans un large éventail d’applications. Les méthodes ElastQ d’élastographie par ondes de cisaillement utilisent des séquences uniques d’impulsions pour générer et détecter la vitesse de propagation des ondes de cisaillement, fournissant ainsi un affichage de données quantitatives et une mesure de la dureté tissulaire. La solution ElastQ est destinée à fournir un affichage fiable de la cartographie pour vous aider à obtenir des mesures à partir de zones présentant la plus haute qualité d’ondes de cisaillement.