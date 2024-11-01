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Affiniti 70 Circular Edition 70

Échographe

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L’échographe Affiniti 70 allie optimisation des processus de travail et performance pour un diagnostic fiable et rapide.

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Votre partenaire au quotidien
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L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.

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L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.

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L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
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Anatomical Intelligence for Breast
Anatomical Intelligence for Breast

Anatomical Intelligence for Breast

Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

Anatomical Intelligence for Breast

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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
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Anatomical Intelligence for Breast
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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Processus de travail efficace
Processus de travail efficace

Processus de travail efficace

L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

Processus de travail efficace

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L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

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L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
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Processus de travail efficace
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L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Performances remarquables
Performances remarquables

Performances remarquables

Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).

Performances remarquables

Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).

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Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
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Performances remarquables

Performances remarquables

Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
Une question d’équilibre
Une question d’équilibre

Une question d’équilibre

Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

Une question d’équilibre

Une question d’équilibre
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

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Expérience optimisée
Expérience optimisée

Expérience optimisée

Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Expérience optimisée

Expérience optimisée
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

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Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
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Expérience optimisée
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Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Un investissement intelligent
Un investissement intelligent

Un investissement intelligent

Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

Un investissement intelligent

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Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

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Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
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Un investissement intelligent
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Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

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TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

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La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Affichage haute définition MaxVue
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Affichage haute définition MaxVue

Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.

Affichage haute définition MaxVue

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Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
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Redéfinition de la notion de nouveauté avec Circular Edition

Redéfinition de la notion de nouveauté avec Circular Edition

La gamme Philips Circular Edition propose des systèmes d’imagerie médicale reconditionnés de haute qualité à des prix attractifs. Le prix des systèmes Circular Edition est en moyenne 25 % inférieur* à celui des nouveaux systèmes Philips similaires, sans compromis sur la qualité et les performances. Notre processus de reconditionnement en usine permet aux systèmes Circular Edition de retrouver un aspect et des performances comme au premier jour. Avec la même garantie, les mêmes niveaux de performances de service et la même formation que les nouveaux systèmes Philips, ainsi qu’une empreinte carbone réduite, ces solutions durables sont aussi bonnes que les nouvelles.

Redéfinition de la notion de nouveauté avec Circular Edition

La gamme Philips Circular Edition propose des systèmes d’imagerie médicale reconditionnés de haute qualité à des prix attractifs. Le prix des systèmes Circular Edition est en moyenne 25 % inférieur* à celui des nouveaux systèmes Philips similaires, sans compromis sur la qualité et les performances. Notre processus de reconditionnement en usine permet aux systèmes Circular Edition de retrouver un aspect et des performances comme au premier jour. Avec la même garantie, les mêmes niveaux de performances de service et la même formation que les nouveaux systèmes Philips, ainsi qu’une empreinte carbone réduite, ces solutions durables sont aussi bonnes que les nouvelles.

Redéfinition de la notion de nouveauté avec Circular Edition

La gamme Philips Circular Edition propose des systèmes d’imagerie médicale reconditionnés de haute qualité à des prix attractifs. Le prix des systèmes Circular Edition est en moyenne 25 % inférieur* à celui des nouveaux systèmes Philips similaires, sans compromis sur la qualité et les performances. Notre processus de reconditionnement en usine permet aux systèmes Circular Edition de retrouver un aspect et des performances comme au premier jour. Avec la même garantie, les mêmes niveaux de performances de service et la même formation que les nouveaux systèmes Philips, ainsi qu’une empreinte carbone réduite, ces solutions durables sont aussi bonnes que les nouvelles.
Processus de reconditionnement

Processus de reconditionnement

Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le reconditionnement d’équipement d’origine, nous offrons des systèmes Circular Edition de haute qualité. Chaque système fait l’objet d’un processus rigoureux de reconditionnement d’équipement d’origine en sept étapes, au cours duquel les pièces obsolètes ou défectueuses sont remplacées par des composants Philips d’origine. Les systèmes sont reconditionnés sur le plan esthétique pour un aspect neuf, et des tests complets du système assurent des performances et une qualité d’image aussi bonnes que les nouveaux. Les systèmes Circular Edition sont configurables sur mesure pour répondre aux besoins cliniques de votre établissement et nous offrons la même garantie que les nouveaux systèmes Philips.

Processus de reconditionnement

Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le reconditionnement d’équipement d’origine, nous offrons des systèmes Circular Edition de haute qualité. Chaque système fait l’objet d’un processus rigoureux de reconditionnement d’équipement d’origine en sept étapes, au cours duquel les pièces obsolètes ou défectueuses sont remplacées par des composants Philips d’origine. Les systèmes sont reconditionnés sur le plan esthétique pour un aspect neuf, et des tests complets du système assurent des performances et une qualité d’image aussi bonnes que les nouveaux. Les systèmes Circular Edition sont configurables sur mesure pour répondre aux besoins cliniques de votre établissement et nous offrons la même garantie que les nouveaux systèmes Philips.

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Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le reconditionnement d’équipement d’origine, nous offrons des systèmes Circular Edition de haute qualité. Chaque système fait l’objet d’un processus rigoureux de reconditionnement d’équipement d’origine en sept étapes, au cours duquel les pièces obsolètes ou défectueuses sont remplacées par des composants Philips d’origine. Les systèmes sont reconditionnés sur le plan esthétique pour un aspect neuf, et des tests complets du système assurent des performances et une qualité d’image aussi bonnes que les nouveaux. Les systèmes Circular Edition sont configurables sur mesure pour répondre aux besoins cliniques de votre établissement et nous offrons la même garantie que les nouveaux systèmes Philips.
  • Votre partenaire au quotidien
  • Anatomical Intelligence for Breast
  • Processus de travail efficace
  • Performances remarquables
Voir toutes les caractéristiques
Votre partenaire au quotidien
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L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.

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Anatomical Intelligence for Breast
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Anatomical Intelligence for Breast

Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
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Processus de travail efficace
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Processus de travail efficace

L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

Processus de travail efficace

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L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

Processus de travail efficace

L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
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Performances remarquables
Performances remarquables

Performances remarquables

Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).

Performances remarquables

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Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).

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Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
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Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
Une question d’équilibre
Une question d’équilibre

Une question d’équilibre

Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

Une question d’équilibre

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Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

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Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
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Une question d’équilibre
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Expérience optimisée
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Expérience optimisée

Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Expérience optimisée

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Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

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Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
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Expérience optimisée
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Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Un investissement intelligent
Un investissement intelligent

Un investissement intelligent

Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

Un investissement intelligent

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Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

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Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
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Un investissement intelligent
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TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
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TrueVue
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La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Affichage haute définition MaxVue
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Affichage haute définition MaxVue

Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.

Affichage haute définition MaxVue

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Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.

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Redéfinition de la notion de nouveauté avec Circular Edition

Redéfinition de la notion de nouveauté avec Circular Edition

La gamme Philips Circular Edition propose des systèmes d’imagerie médicale reconditionnés de haute qualité à des prix attractifs. Le prix des systèmes Circular Edition est en moyenne 25 % inférieur* à celui des nouveaux systèmes Philips similaires, sans compromis sur la qualité et les performances. Notre processus de reconditionnement en usine permet aux systèmes Circular Edition de retrouver un aspect et des performances comme au premier jour. Avec la même garantie, les mêmes niveaux de performances de service et la même formation que les nouveaux systèmes Philips, ainsi qu’une empreinte carbone réduite, ces solutions durables sont aussi bonnes que les nouvelles.

Redéfinition de la notion de nouveauté avec Circular Edition

La gamme Philips Circular Edition propose des systèmes d’imagerie médicale reconditionnés de haute qualité à des prix attractifs. Le prix des systèmes Circular Edition est en moyenne 25 % inférieur* à celui des nouveaux systèmes Philips similaires, sans compromis sur la qualité et les performances. Notre processus de reconditionnement en usine permet aux systèmes Circular Edition de retrouver un aspect et des performances comme au premier jour. Avec la même garantie, les mêmes niveaux de performances de service et la même formation que les nouveaux systèmes Philips, ainsi qu’une empreinte carbone réduite, ces solutions durables sont aussi bonnes que les nouvelles.

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La gamme Philips Circular Edition propose des systèmes d’imagerie médicale reconditionnés de haute qualité à des prix attractifs. Le prix des systèmes Circular Edition est en moyenne 25 % inférieur* à celui des nouveaux systèmes Philips similaires, sans compromis sur la qualité et les performances. Notre processus de reconditionnement en usine permet aux systèmes Circular Edition de retrouver un aspect et des performances comme au premier jour. Avec la même garantie, les mêmes niveaux de performances de service et la même formation que les nouveaux systèmes Philips, ainsi qu’une empreinte carbone réduite, ces solutions durables sont aussi bonnes que les nouvelles.
Processus de reconditionnement

Processus de reconditionnement

Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le reconditionnement d’équipement d’origine, nous offrons des systèmes Circular Edition de haute qualité. Chaque système fait l’objet d’un processus rigoureux de reconditionnement d’équipement d’origine en sept étapes, au cours duquel les pièces obsolètes ou défectueuses sont remplacées par des composants Philips d’origine. Les systèmes sont reconditionnés sur le plan esthétique pour un aspect neuf, et des tests complets du système assurent des performances et une qualité d’image aussi bonnes que les nouveaux. Les systèmes Circular Edition sont configurables sur mesure pour répondre aux besoins cliniques de votre établissement et nous offrons la même garantie que les nouveaux systèmes Philips.

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Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le reconditionnement d’équipement d’origine, nous offrons des systèmes Circular Edition de haute qualité. Chaque système fait l’objet d’un processus rigoureux de reconditionnement d’équipement d’origine en sept étapes, au cours duquel les pièces obsolètes ou défectueuses sont remplacées par des composants Philips d’origine. Les systèmes sont reconditionnés sur le plan esthétique pour un aspect neuf, et des tests complets du système assurent des performances et une qualité d’image aussi bonnes que les nouveaux. Les systèmes Circular Edition sont configurables sur mesure pour répondre aux besoins cliniques de votre établissement et nous offrons la même garantie que les nouveaux systèmes Philips.

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Forts de plus de 30 ans d’expérience dans le reconditionnement d’équipement d’origine, nous offrons des systèmes Circular Edition de haute qualité. Chaque système fait l’objet d’un processus rigoureux de reconditionnement d’équipement d’origine en sept étapes, au cours duquel les pièces obsolètes ou défectueuses sont remplacées par des composants Philips d’origine. Les systèmes sont reconditionnés sur le plan esthétique pour un aspect neuf, et des tests complets du système assurent des performances et une qualité d’image aussi bonnes que les nouveaux. Les systèmes Circular Edition sont configurables sur mesure pour répondre aux besoins cliniques de votre établissement et nous offrons la même garantie que les nouveaux systèmes Philips.

Fiche technique

Dimensions du système
Dimensions du système
Largeur
  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Profondeur
  • 98,3 cm
Poids
  • 83,6 kg
Panneau de commande
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Taille du moniteur
  • 54,6 cm
Degrés de mouvement
  • 180 degrés
Dimensions du système
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  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Panneau de commande
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Degrés de mouvement
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Dimensions du système
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  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Profondeur
  • 98,3 cm
Poids
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Degrés de mouvement
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  • * Économies moyennes par rapport au prix d’achat d’un nouveau système Philips similaire. La tarification dépend de la modalité, du type de produit, de la configuration et d’autres facteurs.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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