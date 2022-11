Un investissement intelligent

Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.