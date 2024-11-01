Critères de recherche
Le choix d’un nouvel échographe est une question d’équilibre. Vous devez bénéficier rapidement d’informations diagnostiques précises, d’une interface utilisateur simplifiée et intuitive, et d’un accès facile aux fonctionnalités essentielles, sans oublier un design ergonomique et les dernières technologies.
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Une question d’équilibre
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Anatomical Intelligence for Breast
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Processus de travail efficace
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Performances remarquables
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Confort et performances
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Un investissement intelligent
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Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
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Une question d’équilibre
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