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Échographe

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Le choix d’un nouvel échographe est une question d’équilibre. Vous devez bénéficier rapidement d’informations diagnostiques précises, d’une interface utilisateur simplifiée et intuitive, et d’un accès facile aux fonctionnalités essentielles, sans oublier un design ergonomique et les dernières technologies.

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Caractéristiques
Une question d’équilibre
Une question d’équilibre

Une question d’équilibre

Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

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Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

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Anatomical Intelligence for Breast
Anatomical Intelligence for Breast

Anatomical Intelligence for Breast

Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

Anatomical Intelligence for Breast

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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Processus de travail efficace
Processus de travail efficace

Processus de travail efficace

L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.

Processus de travail efficace

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Performances remarquables
Performances remarquables

Performances remarquables

Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).

Performances remarquables

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Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).

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Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
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Performances remarquables

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Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS).
Confort et performances
Confort et performances

Confort et performances

Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

Confort et performances

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Un investissement intelligent
Un investissement intelligent

Un investissement intelligent

Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

Un investissement intelligent

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TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.

Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

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Affichage haute définition MaxVue
Affichage haute définition MaxVue

Affichage haute définition MaxVue

Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.

Affichage haute définition MaxVue

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  • Une question d’équilibre
  • Anatomical Intelligence for Breast
  • Processus de travail efficace
  • Performances remarquables
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Une question d’équilibre
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Offrir les meilleurs soins à vos patients est votre priorité. Cependant, vous devez traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de ressources. Pour y arriver, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.

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Anatomical Intelligence for Breast
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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.

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Processus de travail efficace
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Confort et performances
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Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.

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TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

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Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue

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Affichage haute définition MaxVue
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Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.

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Fiche technique

Dimensions du système
Dimensions du système
Largeur
  • 57,2 cm
Hauteur
  • 142,2 à 162,6 cm
Profondeur
  • 98,3 cm
Poids
  • 83,6 kg
Panneau de commande
Panneau de commande
Taille du moniteur
  • 54,6 cm
Degrés de mouvement
  • 180 degrés
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Panneau de commande
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Dimensions du système
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Hauteur
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Panneau de commande
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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