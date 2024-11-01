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L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Votre partenaire au quotidien
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Une question d’équilibre
Une question d’équilibre
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Processus de travail efficace
Processus de travail efficace
L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
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L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Performances remarquables
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
Anatomical Intelligence for Breast
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
95 % des utilisateurs OB/GYN interrogés* trouvent que FlexVue et Orthogonal View améliorent leur processus de travail et 85 % déclarent que cela améliore également la fiabilité de leur diagnostic.
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95 % des utilisateurs OB/GYN interrogés* trouvent que FlexVue et Orthogonal View améliorent leur processus de travail et 85 % déclarent que cela améliore également la fiabilité de leur diagnostic.
FlexVue avec Orthogonal View
95 % des utilisateurs OB/GYN interrogés* trouvent que FlexVue et Orthogonal View améliorent leur processus de travail et 85 % déclarent que cela améliore également la fiabilité de leur diagnostic.
95 % des utilisateurs OB/GYN interrogés* trouvent que FlexVue et Orthogonal View améliorent leur processus de travail et 85 % déclarent que cela améliore également la fiabilité de leur diagnostic.
Expérience optimisée
Expérience optimisée
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Expérience optimisée
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Un investissement intelligent
Un investissement intelligent
Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Un investissement intelligent
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TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
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La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
Affichage haute définition MaxVue
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
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L’échographe Philips Affiniti représente le parfait équilibre entre ergonomie de pointe et ingénierie de précision, pour un travail plus intuitif avec davantage de confort. Grâce à sa grande qualité d’image, il vous offre les résultats dont vous avez besoin pour une meilleure prise en charge des patients. Découvrez les avantages que le système Philips Affiniti peut apporter à votre spécialité.
Une question d’équilibre
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Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Une question d’équilibre
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez besoin d’informations diagnostiques rapidement, sans perdre en précision ; de fonctionnalités avancées, mais qui restent faciles à utiliser ; d’un système à la fois ergonomique et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients au quotidien.
Processus de travail efficace
Processus de travail efficace
L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficace
L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Processus de travail efficace
L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
L’échographe Affiniti est un système performant riche en fonctionnalités qui vous facilite la vie à bien des égards. D’une qualité optimale, il offre une grande polyvalence clinique et des diagnostics fiables et rapides. En effet, les échographes Philips intègrent les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité et des applications cliniques éprouvées.
Performances remarquables
Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
Performances remarquables
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Performances remarquables
Grâce à sa technologie de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti offre à la fois performances et processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image optimale à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie de microdéformations tissulaires et par ondes de cisaillement, l’échographie de contraste (CEUS) et l’échographie d’intelligence anatomique (AIUS).
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Anatomical Intelligence for Breast
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
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Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Anatomical Intelligence for Breast
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
Le logiciel AI Breast de Philips est une solution intégrée de mammographie complète. Il améliore le dépistage, le diagnostic et le processus de travail grâce à l’intelligence anatomique unique de Philips. Conçue pour l’utilisateur et le patient, la solution AI Breast permet d’utiliser la salle d’imagerie médicale pour une batterie complète d’examens sans matériel encombrant superflu.
FlexVue avec Orthogonal View
FlexVue avec Orthogonal View
95 % des utilisateurs OB/GYN interrogés* trouvent que FlexVue et Orthogonal View améliorent leur processus de travail et 85 % déclarent que cela améliore également la fiabilité de leur diagnostic.
FlexVue avec Orthogonal View
95 % des utilisateurs OB/GYN interrogés* trouvent que FlexVue et Orthogonal View améliorent leur processus de travail et 85 % déclarent que cela améliore également la fiabilité de leur diagnostic.
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95 % des utilisateurs OB/GYN interrogés* trouvent que FlexVue et Orthogonal View améliorent leur processus de travail et 85 % déclarent que cela améliore également la fiabilité de leur diagnostic.
Expérience optimisée
Expérience optimisée
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Expérience optimisée
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Expérience optimisée
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti et répondre à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres détails afin d’alléger votre charge de travail.
Un investissement intelligent
Un investissement intelligent
Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
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Un investissement intelligent
Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
Conçu pour une utilisation quotidienne, l’échographe Affiniti offre de faibles coûts opérationnels et bénéficie de l’assistance et des services à valeur ajoutée Philips, ce qui en fait un investissement intelligent. Le temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.
TrueVue
Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
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Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
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Méthode avancée d’affichage 3D TrueVue
La méthode avancée d’affichage échographique 3D Philips TrueVue offre des images fœtales 3D d’un réalisme surprenant. Grâce à sa source lumineuse interne, TrueVue permet aux cliniciens d’ajuster les zones d’ombre et de lumière à tout endroit du volume 3D.
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Affichage haute définition MaxVue
Affichage haute définition MaxVue
Par simple pression d’un bouton, l’affichage haute définition MaxVue permet une visualisation optimale de l’anatomie avec 1 179 648 pixels d’image supplémentaires par rapport à un mode d’affichage 4/3 standard. MaxVue améliore la visualisation des ultrasons et offre 38 % de zone de visualisation supplémentaire pour optimiser l’affichage des modes d’imagerie double, côte à côte, biplan et défilant.
Affichage haute définition MaxVue
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