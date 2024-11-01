Parfois, les capacités de certains échographes compacts sont aussi réduites que leur taille. L’échographe Philips Compact 5300 Series fait exception. Il intègre de puissantes performances dans un système portable pour obtenir rapidement les réponses requises. Configurable pour l’imagerie générale ou OB/Gyn, et au chevet du patient, le Compact 5300 Series intègre de nombreuses innovations issues des échographes Premium de Philips dans un format compact, et son processus de travail est éprouvé au chevet du patient. Il est compact sans compromis.
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Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Des examens à la demande
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Des examens à la demande
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
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L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
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L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
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L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
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L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
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Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D et l’élastographie de microdéformations tissulaires, dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi d’obtenir deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
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Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D et l’élastographie de microdéformations tissulaires, dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi d’obtenir deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
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Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
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Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D et l’élastographie de microdéformations tissulaires, dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi d’obtenir deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
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La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
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La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
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La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
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Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
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Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
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Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5300 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5300 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5300 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Des examens à la demande
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Des examens à la demande
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Le système a été conçu dans un souci de performance et de fiabilité. Vous pouvez donc compter sur sa durabilité qui contribuera à fournir des soins de qualité, quel que soit l’environnement. La mobilité de l’échographe Compact 5300 Series a été récompensée (prix iF Design Award et Red Dot Product Design Award). Démarrez rapidement en mode Transport et réalisez jusqu’à 2 heures d’examens grâce aux batteries longue durée. Procédez aux examens d’imagerie confortablement grâce à l’ergonomie du système, doté notamment d’un écran tactile de 10 pouces. Transférez facilement vos données au bon endroit grâce aux rapports structurés DICOM. Optez pour une configuration flexible : ordinateur portable avec chariot et/ou mallette de transport*.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
Accroît votre capacité à poser un diagnostic définitif
L’échographe Compact 5300 offre une gamme d’applications, une flexibilité et un processus de travail standardisé adaptés aux diagnostics au chevet du patient dans tous les services de l’établissement. Assurez rapidité et cohérence des examens grâce à des technologies de pointe telles que la quantification 3D et des solutions basées sur l’IA telles que Auto Measure.
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D et l’élastographie de microdéformations tissulaires, dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi d’obtenir deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D et l’élastographie de microdéformations tissulaires, dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi d’obtenir deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D et l’élastographie de microdéformations tissulaires, dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi d’obtenir deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Accès à des fonctionnalités avancées et de routine
Réalisez des images en toute confiance grâce à des fonctions avancées et de routine telles que l’imagerie 2D/3D/4D et l’élastographie de microdéformations tissulaires, dans toutes les applications d’imagerie générale, cardiaques et OB/Gyn. Procédez à l’acquisition de vues plus complètes pour éclairer vos décisions avec l’imagerie xPlan temps réel, qui vous permet de créer simultanément deux plans d’imagerie pleine résolution et ainsi d’obtenir deux fois plus d’informations cliniques qu’avec l’imagerie 2D conventionnelle dans le même délai.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
Images nettes et détaillées dans tous les scénarios cliniques
La fonction Auto Measure assistée par l’IA offre des résultats cohérents et un gain de temps d’environ 50 % pour les mesures cardiaques 2D et Doppler de routine[1,2]. La fonction Auto Strain VG avec vue automatisée de la FE et de la déformation de la couche intermédiaire pour une évaluation complète du VG fournit une mesure GLS à commande unique. Pour les examens OB/Gyn, réduisez les étapes de visualisation grâce à la solution unique que constitue la sonde V9-2 pour les applications au premier, deuxième et troisième trimestre, ainsi que pour les examens du plancher pelvien[1]. FlexVue, TrueVue, aReveal et Auto Biometry fournissent des informations supplémentaires pour l’OB/Gyn.
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Un environnement commun pour plus d’efficacité
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Tirez parti de l’architecture commune des échographes Compact 5300 Series, Philips EPIQ et Affiniti pour examiner plus de patients, plus rapidement grâce à un processus de travail éprouvé. Vous connaissez déjà les interfaces utilisateur, écrans tactiles, fonctionnalités et processus de travail, la télémaintenance et les mises à jour à distance, ce qui vous permet de gagner en productivité et de bénéficier de la clarté d’image de premier ordre que vous attendez de Philips. 90 % des utilisateurs reconnaissent que l’interface utilisateur et le processus de travail communs à EPIQ et Affiniti peuvent contribuer à réduire la formation des utilisateurs[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
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Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Vos échographes ne se limitent plus à l’acquisition
Faites appel à d’autres experts directement depuis l’échographe. Utilisez Collaboration Live avec le système de télé-échographie multi-utilisateurs[3] pour contacter d’autres membres de votre équipe afin de connaître leur avis ou de vous former. Jusqu’à six utilisateurs peuvent parler, envoyer des messages, partager leur écran et diffuser des supports vidéo rapidement et en toute sécurité depuis l’échographe pour accéder à diverses ressources cliniques à distance et ainsi formuler leur diagnostic plus rapidement. Offrez aux patients l’expertise complète de votre équipe, où qu’ils se trouvent. Des études récentes ont révélé que l’utilisation de collaboration Live a réduit la durée des examens de 57 %[1].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5300 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5300 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Compatible avec vos pratiques de contrôle des infections
Le Compact 5300 Series dispose d’un panneau de commande tactile étanche compatible avec l’usage de gants et avec de nombreux désinfectants et solutions de nettoyage[4].
Disponibilité variable suivant les pays. Veuillez consulter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails.
1. Justificatifs de réclamation Philips documentés en interne.
2,. Par rapport aux mêmes mesures effectuées manuellement.
3,. Contrat requis. L’utilisation diagnostique, l’accès à distance via un appareil mobile ou un navigateur, la fonctionnalité multi-utilisateurs et la connexion système à système nécessitent de disposer de la version 2.0 ou ultérieure. Non destiné à être utilisé avec les Q-Apps.
Les résultats des études de cas ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
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