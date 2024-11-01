Plus d’options de connectivité grâce à une interopérabilité flexible

En gérant les informations patient du début à la fin, le système Philips ST80i transforme les données ECG enregistrées lors d’épreuves d’effort en informations exploitables. Il utilise une connectivité réseau bidirectionnelle pour collecter et distribuer les données là où vous en avez besoin. Il peut s’agir d’une station de travail locale, du système de gestion des ECG ou du PACS. Vous pouvez charger les données patient et démographiques ainsi que les listes de tâches/demandes d’examen (le cas échéant) depuis votre SIH ou DMWL, ou saisir manuellement les données. Exportez les rapports patient finaux via HL7 ou DICOM aux formats PDF, PDF-XML, PDF encapsulé en format DICOM ou DICOM-SR. Pour plus de flexibilité, utilisez la fonctionnalité d’IntelliSpace ECG pour afficher, modifier et confirmer les rapports d’épreuve d’effort à l’échelle de l’entreprise à l’aide de la solution Enterprise pour les épreuves d’effort.