Le système d’épreuve d’effort Philips ST80i est conçu pour optimiser la productivité et la prise de décision. Sa connectivité sans fil bidirectionnelle et ses outils avancés d’aide à la prise de décision permettent d’améliorer la consultation des données, la prise en charge des patients et l’efficacité.
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|Écran PC
|
|Résolution d’affichage
|
|Taille de l’écran
|
|Tapis roulants
|
|TEP cardiaque
|
|Imprimante
|
|Ergomètres
|
|Prise en charge des appareils virtuels
|
|PNI/SPO2
|
|Récepteur ECG sans fil
|
|2 sorties analogiques + 1 sortie TTL
|
|Connexion PC
|
|Transmission de données sans fil vers le module d’interface avancé (MIA)
|
|Fréquence d’acquisition des signaux
|
|Affichage sur l’appareil
|
|Alimentation
|
|Durée d’alimentation
|
|Économie d’énergie
|
|10 fils d’électrode, jeu de fils d’électrodes à connecteur unique
|
|Longueurs
|
|Dimensions
|
|Capacité de charge
|
|Alimentation
|
|Poids
|
|Alimentation secteur
|
|Données ECG
|
|Filtre passe-haut
|
|Filtre passe-bas
|
|Réf. : 989803196121
|
|Réf. : 989803195861
|
|Réf. : 989803197451
|
|Réf. : 989803197221
|
|Réf. : 989803180801
|
|Réf. : 989803180121
|
|Réf. : 989803180141
|
|Réf. : 989803180131
|
|Réf. : 989803180151
|
|Réf. : 989803180161
|
|Réf. : 989803180181
|
|Réf. : 989803180171
|
|Réf. : 989803180191
|
|Réf. : 40420A
|
|Réf. : 40493E
|
|Réf. : M1708A
|
|Réf. : M1710A
|
|Réf. : M2481A
|
|Réf. : M2483A
|
|Réf. : M2485A
|
|Réf. : M2486A
|
|Réf. : M2202A
|
|Réf. : 13944B
|
|LAN ou WLAN
|
|2 ports RS-232
|
|Mémoire
|
|Disque dur
|
|Lecteur de CD-ROM
|
|Connectivité externe
|
|Clavier
|
|Souris
|
|Windows 10 Professional
|
|Imprimante thermique fournie par Philips
|
|Imprimante en réseau fournie par le client
|
|Imprimante laser USB fournie par le client
|
|Formats d’exportation des fichiers
|
|AST/Demandes d’examen
|
|DICOM
|
|Poste de consultation à distance
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|Écran PC
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|Résolution d’affichage
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|Tapis roulants
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|TEP cardiaque
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|Écran PC
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|Résolution d’affichage
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|Taille de l’écran
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|Tapis roulants
|
|TEP cardiaque
|
|Imprimante
|
|Ergomètres
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|Prise en charge des appareils virtuels
|
|PNI/SPO2
|
|Récepteur ECG sans fil
|
|2 sorties analogiques + 1 sortie TTL
|
|Connexion PC
|
|Transmission de données sans fil vers le module d’interface avancé (MIA)
|
|Fréquence d’acquisition des signaux
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|Affichage sur l’appareil
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|Alimentation
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|Durée d’alimentation
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|Économie d’énergie
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|10 fils d’électrode, jeu de fils d’électrodes à connecteur unique
|
|Longueurs
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|Dimensions
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|Capacité de charge
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|Alimentation
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|Poids
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|Alimentation secteur
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|Données ECG
|
|Filtre passe-haut
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|Filtre passe-bas
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|Réf. : 989803196121
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|Réf. : 989803195861
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|Réf. : 989803197451
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|Réf. : 989803197221
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|Réf. : 989803180801
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|Réf. : 989803180121
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|Réf. : 989803180141
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|Réf. : 989803180131
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|Réf. : 989803180151
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|Réf. : 989803180161
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|Réf. : 989803180181
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|Réf. : 989803180171
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|Réf. : 989803180191
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|Réf. : 40420A
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|Réf. : 40493E
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|Réf. : M1708A
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|Réf. : M1710A
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|Réf. : M2481A
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|Réf. : M2483A
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|Réf. : M2485A
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|Réf. : M2486A
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|Réf. : M2202A
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|Réf. : 13944B
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|LAN ou WLAN
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|2 ports RS-232
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|Mémoire
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|Disque dur
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|Lecteur de CD-ROM
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|Connectivité externe
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|Clavier
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|Souris
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|Windows 10 Professional
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|Imprimante thermique fournie par Philips
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|Imprimante en réseau fournie par le client
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|Imprimante laser USB fournie par le client
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|Formats d’exportation des fichiers
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|AST/Demandes d’examen
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|DICOM
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|Poste de consultation à distance
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