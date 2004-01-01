FR
EN

Critères de recherche

Capteur Toco+ MP Avalon CL

Philips Avalon

Trouver produits similaires

Le capteur Toco+ MP Avalon CL (avec technologie Smart Pulse) est conçu pour être utilisé avec la station d’accueil Avalon CL 866074 et il dispose d’un connecteur pour l’ECG maternel, l’ECG fœtal ou la mesure de la PIU.

Contactez nous
Caractéristiques
Amortit les dommages

Amortit les dommages

Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement.

Amortit les dommages

Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement.

Amortit les dommages

Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement.
  • Amortit les dommages
Voir toutes les caractéristiques
Amortit les dommages

Amortit les dommages

Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement.

Amortit les dommages

Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement.

Amortit les dommages

Résiste à une chute de 1,5 mètre sur une surface en béton, avec éventuellement de légers dommages externes uniquement.

Fiche technique

Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • &lt;95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de charge
  • 0 °C à 35 °C
Température de stockage/transport
  • -20 °C à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • &lt;90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Dimensions du produit
  • 76 mm/37 mm
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 0,2 kg
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 68 (immersion pendant 5 heures à une profondeur maximale de 1 m)
Résistance aux chocs
  • Type CF
Identification du capteur
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • &lt;95 % d’humidité relative à 40 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Dimensions du produit
  • 76 mm/37 mm
Voir toutes les caractéristiques
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
  • 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • &lt;95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de charge
  • 0 °C à 35 °C
Température de stockage/transport
  • -20 °C à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • &lt;90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Dimensions du produit
  • 76 mm/37 mm
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 0,2 kg
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 68 (immersion pendant 5 heures à une profondeur maximale de 1 m)
Résistance aux chocs
  • Type CF
Identification du capteur
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.