Le capteur Toco+ MP Avalon CL (avec technologie Smart Pulse) est conçu pour être utilisé avec la station d’accueil Avalon CL 866074 et il dispose d’un connecteur pour l’ECG maternel, l’ECG fœtal ou la mesure de la PIU.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
|Température de fonctionnement
|
|Humidité de fonctionnement
|
|Altitude de fonctionnement
|
|Température de charge
|
|Température de stockage/transport
|
|Humidité de stockage/transport
|
|Altitude de stockage/transport
|
|Dimensions du produit
|
|Poids
|
|Niveau de protection contre les projections d’eau
|
|Résistance aux chocs
|
|Identification du capteur
|
|Température de fonctionnement
|
|Humidité de fonctionnement
|
|Dimensions du produit
|
|Température de fonctionnement
|
|Humidité de fonctionnement
|
|Altitude de fonctionnement
|
|Température de charge
|
|Température de stockage/transport
|
|Humidité de stockage/transport
|
|Altitude de stockage/transport
|
|Dimensions du produit
|
|Poids
|
|Niveau de protection contre les projections d’eau
|
|Résistance aux chocs
|
|Identification du capteur
|
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.