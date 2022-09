IntelliSpace Portal 12

Plusieurs améliorations du processus de travail avec des avantages tels que l’application Multimodality Tumor Tracking (MMTT), une nouvelle propagation automatique de la segmentation des lésions basée sur l’IA entre les points temporels et un processus de travail plus facile pour réduire le besoin de resegmentation, deux applications d’analyse utilisées en parallèle pour accélérer les processus cliniques complexes, des capacités de traitement d’images par lots améliorées dans les applications IRM, et des améliorations des performances du système dans plusieurs domaines, tels que le temps de chargement, les performances interactives et les résultats, qui permettent de gagner du temps.