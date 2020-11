Le masque nasal DreamWisp a été conçu pour aider les patients à dormir confortablement à chaque instant. L’association du tube révolutionnaire, non encombrant et situé au sommet de la tête DreamWear avec le coussin éprouvé et doté d’un joint d’étanchéité au-dessous du nez Wisp crée un masque qui permet aux patients de dormir comme ils le souhaitent, sans avoir de tuyau devant leur visage.