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Sonde de température rectale réutilisable avec support, surveillance de la température prédictive Temp Monitoring

Capteur

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Sonde de température rectale réutilisable avec support

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Fiche technique

Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Rectum
Taille du capteur
  • N/A
Longueur du câble
  • 2,7 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Température
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863070, 863073, 863074, 863063, 863064, 863065, 863066, M8105A, M8105AT, M8105AS, 863081, 863082, 863276, 863278
Type de produit
  • Capteur
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,249 kg
Conditionnement
  • 1 sonde par sachet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Sonde de température
Sonde de température
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Rectum
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Température
Voir toutes les caractéristiques
Sonde de température
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Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Rectum
Taille du capteur
  • N/A
Longueur du câble
  • 2,7 m
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Température
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863070, 863073, 863074, 863063, 863064, 863065, 863066, M8105A, M8105AT, M8105AS, 863081, 863082, 863276, 863278
Type de produit
  • Capteur
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,249 kg
Conditionnement
  • 1 sonde par sachet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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