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Câble patient à 5 fils, à pince AAMI + SpO2, télémétrie

Jeu de fils de télémétrie

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Câble patient pour moniteur MX40 comprenant un jeu de 5 fils d’électrodes et intégrant un câble équipé d’un connecteur de SpO2 à 8 broches. Fils et terminaisons à pression avec codage couleur AAMI. Réutilisable. Longueur du câble : 85 cm. 1 câble par unité.

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Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pression
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Type de produit
  • Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils par unité
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803172241, 989803172221
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Jeu de fils d’électrodes ECG (télémétrie)
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur du jeu de fils
  • 85 cm
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pression
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Type de produit
  • Jeu de fils de télémétrie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils par unité
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803172241, 989803172221
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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