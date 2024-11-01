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Batterie lithium-ion, pour moniteur VM

Batterie

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Batterie lithium-ion 11,1 V, pour moniteurs VSi et VS2+. Durée de conservation : 6 mois minimum.

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Fiche technique

Accessoires et batterie
Accessoires et batterie
Technologie
  • Lithium-ion
Rechargeable
  • Oui
Alimentation
  • 11,1 V
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec le matériel d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863264, 863265, 863266, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279
Catégorie de produit
  • Accessoires
Type de produit
  • Batterie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,320 kg
Conditionnement
  • 1 batterie
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Accessoires et batterie
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Technologie
  • Lithium-ion
Rechargeable
  • Oui
Informations sur le produit
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  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863264, 863265, 863266, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279
Voir toutes les caractéristiques
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Technologie
  • Lithium-ion
Rechargeable
  • Oui
Alimentation
  • 11,1 V
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  • Non
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  • 863264, 863265, 863266, 863275, 863276, 863277, 863278, 863279
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Type de produit
  • Batterie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,320 kg
Conditionnement
  • 1 batterie
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 6 mois
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  • Non stérile
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  • N/A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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