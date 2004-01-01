FR
Adaptateur pour piles du MX40 3 par paquet

Adaptateur pour piles du MX40, 3 piles AA jetables, 3 par paquet.

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865350, 865351
Catégorie de produit
  • Accessoires
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Divers
Certification CE
  • Non
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Poids
  • 0,999 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 3 adaptateurs pour piles
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

