Brassard de PNI pour adulte grande taille

Monitorage amagnétique

Lumière simple. Réutilisable. Gamme de circonférences allant de 35,0 à 45,0 cm. À utiliser avec la tubulure d’interconnexion de pression pour adulte 989803183221.

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • 1/unité
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Type de patient
  • Adulte, grande taille
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803183221
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Certification CE
  • Oui
Taille
  • Standard
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

