Batterie, Module (Gen-3)

Monitorage amagnétique

Batterie 3,7 V pour modules ECG et SpO2 sans fil Expression MR (Gen-3).

Unité de mesure
  • À l’unité
À usage unique ou réutilisable
  • Réutilisable
Rechargeable
  • Oui
Type de batterie
  • Lithium-ion
Compatible avec l’équipement Philips
  • 866185 (Expression MR400) 989803152891 (Chargeur de batterie pour télémétrie sans fil)
Poids
  • 1 kg
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

