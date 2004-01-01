En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
Avec CapnoTrak, plus besoin de piège à eau. En effet, grâce à l’utilisation d’un filtre à eau équipé d’un filtre hydrophile et d’un bouchon hydrophobe, la cellule d’échantillonnage est protégée de l’humidité et des sécrétions. Il est recommandé d’ajouter une tubulure de déshumidification pour prolonger la durée de vie du filtre à eau.
Plus besoin de piège à eau
Design du produit
Netteté de la courbe de CO2
La canule CapnoTrak comporte une petite ouverture au centre de la lumière de l’adaptateur aérien, un filtre à eau et une très petite cellule d’échantillonnage. Ceci permet d’obtenir une courbe de CO2 très nette, avec une pente inspiratoire rapide et la possibilité de traiter des fréquences respiratoires jusqu’à 100 rpm.
Polyvalent
Pas de calibration requise
Le module CapnoTrak ne nécessite aucune calibration avant d’être utilisé et son temps de chauffe court facilite son utilisation en cas d’urgence. Vous disposez d’un choix de 12 interfaces patient, d’une ligne d’apport en O2 (en option) et d’une ligne d’extension du CO2.
Filtre réutilisable
Durée de vie prolongée de la tubulure
La tubulure de déshumidification permet de réaliser des économies substantielles en prolongeant la durée de vie du filtre à eau. Le filtre réutilisable et la tubulure de déshumidification doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation. La tubulure de déshumidification peut être nettoyée et désinfectée 90 fois maximum sans temps de séchage.
Design du produit
Netteté de la courbe de CO2
La canule CapnoTrak comporte une petite ouverture au centre de la lumière de l’adaptateur aérien, un filtre à eau et une très petite cellule d’échantillonnage. Ceci permet d’obtenir une courbe de CO2 très nette, avec une pente inspiratoire rapide et la possibilité de traiter des fréquences respiratoires jusqu’à 100 rpm.
Polyvalent
Pas de calibration requise
Le module CapnoTrak ne nécessite aucune calibration avant d’être utilisé et son temps de chauffe court facilite son utilisation en cas d’urgence. Vous disposez d’un choix de 12 interfaces patient, d’une ligne d’apport en O2 (en option) et d’une ligne d’extension du CO2.
Filtre réutilisable
Durée de vie prolongée de la tubulure
La tubulure de déshumidification permet de réaliser des économies substantielles en prolongeant la durée de vie du filtre à eau. Le filtre réutilisable et la tubulure de déshumidification doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation. La tubulure de déshumidification peut être nettoyée et désinfectée 90 fois maximum sans temps de séchage.
Fiche technique
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
Capnographie
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Les accessoires CapnoTrak ont été validés pour une utilisation avec le moteur interne CapnoTrak. L’utilisation d’accessoires autres que ceux de Respironics ne peut pas être vérifiée.
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
À utiliser avec les moniteurs patient Efficia (863300, 863301, 863302, 863303, 863304) et le moniteur/défibrillateur HeartStart Intrepid (867172).
Type de produit
Tubulures d’échantillonnage
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
30 grammes
Conditionnement
25/pochette
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
N/A
Compatible avec d’autres consommables
Les accessoires CapnoTrak ont été validés pour une utilisation avec le module CapnoTrak.
Technologie
Voie aspirative
Type de patient
Enfant
Patient intubé ou non intubé
Les deux
Sous oxygène
Non
