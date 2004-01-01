FR
Sidestream LoFlo Ligne d’échantillonnage de CO₂fe à débit faible avec connecteur Luer mâle

Consommables de capnographie

Ce produit remplace la référence M2776A (989803144561). La surveillance par voie aspirative est un choix adapté aux patients non intubés qui respirent spontanément ainsi qu’à ceux nécessitant une intubation au cours d’une anesthésie ou d’une sédation consciente de courte durée. Les capteurs de CO₂ par voie aspirative LoFlo utilisent le même serveur d’extension, ce qui permet d’utiliser les deux capteurs avec le même moniteur. Aucune calibration n’est nécessaire. La stabilité des capteurs dans le temps est assurée grâce à la validation automatique et continue des informations de calibration.

Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie aspirative
Patients intubés ou non intubés
  • Intubé
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur de la ligne
  • 2 m
Sous oxygène
  • Non
Court terme ou long terme
  • Court terme
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Oui
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capnographie
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,300 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 boîte de 10
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
