Comprend un modem cellulaire, un humidificateur et un circuit standard.
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|HCPCS
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|Compensation de l’altitude
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|Exigences en matière d’électricité
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|Garantie
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|Pression de début de rampe
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|Filtres
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|Poids
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|Systèmes de relâchement de la pression Flex
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|Durée de rampe
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|Dimensions
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|Gamme de pression
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|Humidification
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|Capacité de stockage de données (min.)
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|Commandes de l’appareil
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|HCPCS
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|Compensation de l’altitude
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|Exigences en matière d’électricité
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|HCPCS
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|Compensation de l’altitude
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|Garantie
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|Pression de début de rampe
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|Filtres
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|Poids
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|Systèmes de relâchement de la pression Flex
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|Durée de rampe
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|Humidification
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