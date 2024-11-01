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DreamStation Auto BiPAP w/ heated tube

BiPAP

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Comprend un humidificateur, un circuit chauffant et une connexion Bluetooth intégrée.

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Fiche technique

Informations de remboursement
Informations de remboursement
HCPCS
  • E0470+E0562
Caractéristiques
Caractéristiques
Gamme de pression
  • 4 à 25 cmH2O
Dimensions
  • 15.7x19.3x8.4cm (w/o humidifier); 29.7x19.3x8.4cm (w/ humidifier)
Systèmes de relâchement de la pression Flex
  • 0 à 3
Durée de rampe
  • 0 à 45 min (incréments de 5 min)
Exigences en matière d’électricité
  • 100-240 Vca, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A
Compensation de l’altitude
  • Automatique
Garantie
  • 2 years (US)
Pression de début de rampe
  • Pression PPC de 4 cmH2O (PPC) ; EPAP de 4 cmH2O (BiPAP automatique)
Poids
  • 1,33 kg (sans humidificateur) ; 1,98 kg (avec humidificateur) ; bloc d’alimentation inclus
Filtres
  • Filtre à pollen réutilisable ; filtre ultrafin à usage unique
Humidification
  • Humidification chauffante : modes fixe, adaptatif et circuit chauffant ; circuit chauffant (en option)
Capacité de stockage des données (minimum)
  • Carte SD : > 1 an, mémoire intégrée : &lt; 6 mois
Commandes de l’appareil
  • Écran à cristaux liquides, molette de sélection/bouton-poussoir
Informations de remboursement
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HCPCS
  • E0470+E0562
Caractéristiques
Caractéristiques
Gamme de pression
  • 4 à 25 cmH2O
Dimensions
  • 15.7x19.3x8.4cm (w/o humidifier); 29.7x19.3x8.4cm (w/ humidifier)
Voir toutes les caractéristiques
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  • E0470+E0562
Caractéristiques
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Gamme de pression
  • 4 à 25 cmH2O
Dimensions
  • 15.7x19.3x8.4cm (w/o humidifier); 29.7x19.3x8.4cm (w/ humidifier)
Systèmes de relâchement de la pression Flex
  • 0 à 3
Durée de rampe
  • 0 à 45 min (incréments de 5 min)
Exigences en matière d’électricité
  • 100-240 Vca, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A
Compensation de l’altitude
  • Automatique
Garantie
  • 2 years (US)
Pression de début de rampe
  • Pression PPC de 4 cmH2O (PPC) ; EPAP de 4 cmH2O (BiPAP automatique)
Poids
  • 1,33 kg (sans humidificateur) ; 1,98 kg (avec humidificateur) ; bloc d’alimentation inclus
Filtres
  • Filtre à pollen réutilisable ; filtre ultrafin à usage unique
Humidification
  • Humidification chauffante : modes fixe, adaptatif et circuit chauffant ; circuit chauffant (en option)
Capacité de stockage des données (minimum)
  • Carte SD : > 1 an, mémoire intégrée : &lt; 6 mois
Commandes de l’appareil
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