En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .035 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur de 90 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 60 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,89 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et des pathologies veineuses et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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Médiathèque
Caractéristiques
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire contribue au diagnostic des pathologies, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales.
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire contribue au diagnostic des pathologies, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales.
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire contribue au diagnostic des pathologies, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire contribue au diagnostic des pathologies, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales.
Décisions thérapeutiques
Aide à la prise de décision en intervention
L’échographie intravasculaire fournit une imagerie diagnostique en temps réel pour les vasculopathies périphériques et les pathologies veineuses. Elle permet aussi de guider les cliniciens vers la technique d’angioplastie correcte en fonction des besoins individuels du patient, aide à évaluer l’efficacité d’une intervention et contribue à la bonne exécution des dispositifs endovasculaires. La modalité d’imagerie aide également les cliniciens à décider de la taille du dispositif requis pour des résultats optimaux.
Aide à la prise de décision en intervention
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Aide à la prise de décision en intervention
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Résultats de traitements
Aide à confirmer les résultats de traitement
L’imagerie échographique intravasculaire contribue à confirmer les résultats de traitement, y compris l’exhaustivité du traitement et l’apposition et l’extension du positionnement de stents.
Aide à confirmer les résultats de traitement
L’imagerie échographique intravasculaire contribue à confirmer les résultats de traitement, y compris l’exhaustivité du traitement et l’apposition et l’extension du positionnement de stents.
Aide à confirmer les résultats de traitement
L’imagerie échographique intravasculaire contribue à confirmer les résultats de traitement, y compris l’exhaustivité du traitement et l’apposition et l’extension du positionnement de stents.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire contribue au diagnostic des pathologies, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales.
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire contribue au diagnostic des pathologies, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales.
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
L’imagerie échographique intravasculaire contribue au diagnostic des pathologies, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales.
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’éval pathologique
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Décisions thérapeutiques
Aide à la prise de décision en intervention
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Aide à la prise de décision en intervention
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Aide à la prise de décision en intervention
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Résultats de traitements
Aide à confirmer les résultats de traitement
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Aide à confirmer les résultats de traitement
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Aide à confirmer les résultats de traitement
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1. Gagne, P.J. et al. Venogram Versus Intravascular Ultrasound for Diagnosing and Treating Iliofemoral Vein Obstruction (VIDIO): Abstract From a Multicenter, Prospective Study of Iliofemoral Vein Interventions. J Vasc Surg. 2016; 4(1):136. Lesion detection as reported by site Investigators during the index procedure.
La disponibilité des produits est soumise à des autorisations réglementaires nationales. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour vérifier la disponibilité dans votre pays.
Visions PV .035 est distribué par InterMed en Nouvelle-Zélande.
Toujours lire l’étiquette et suivre le manuel d’utilisation.
Les dispositifs médicaux Philips ne doivent être utilisés que par des médecins et des équipes formés aux techniques interventionnelles, ainsi qu’à l’utilisation de ce dispositif.
Philips se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.
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